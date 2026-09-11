Як подати заяву на відстрочку офіцеру запасу: документи для ТЦК

Працівник ТЦК та СП спілкується з чоловіком. Фото: Суспільне

Офіцери запасу мають такі ж права на відстрочку від призову, як і інші військовозобов'язані. Якщо виникла потреба відтермінувати мобілізацію і оформити відстрочку, то їм необхідно подати відповідну заяву та документи безпосередньо до ТЦК.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на 23 Статтю Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

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Хто такі офіцери запасу

Громадяни, які мають офіцерське звання, пройшли підготовку на військовій кафедрі чи під час служби і зараховані до військового резерву є офіцерами запасу. Це люди, які не перебувають на службі постійно, але можуть бути призвані за такої потреби.

Які правила існують для офіцерів запасу

Громадяни, які отримали первинне офіцерське звання під час попередньої служби або після закінчення військової кафедри, не мають особливих привілеїв в умовах воєнного стану. Їх мобілізують до армії за загальними правилами.

Такод держава не гарантує, що такі призовники служитимуть виключно за фахом, який був записаний у їхніх військових документах. Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", військове командування має право залучати офіцерів запасу до завдань за іншими спеціальностями або навіть переводити їх на нижчі посади.

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Хто з офіцерів запасу має право на відстрочку

Попри загальний призов, на цю категорію військовозобов'язаних поширюються всі гарантії статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зокрема право на відстрочку мають працівники організацій, установ та підприємств, особи з інвалідністю, а також чоловіки, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними.

До армії також не заберуть батьків, які утримують трьох і більше дітей, постійних доглядальників та громадян, чия дружина, власні батьки або батьки дружини мають І чи ІІ групу інвалідності. Відтак, якщо офіцер запасу підпадає хоча б під якусь з цих категорій, то він має право на оформлення відстрочки.

Однак наявність цих підстав не захищає від мобілізації автоматично. Щоб реалізувати своє право на відстрочку, офіцер запасу зобов'язаний особисто з'явитися до ТЦК та СП. Там він має написати офіційну заяву та надати документи, які документально підтверджують обставини для звільнення від служби.

Новини.LIVE раніше інформували, що оформити відстрочку від мобілізації для догляду за батьками з інвалідністю цілком можливо, навіть якщо в родині є інші повнолітні діти, і вони живуть не в Україні. Головне мати наявність офіційних доказів того, що брати чи сестри постійно живуть за кордоном, проте всі папери мають бути зібрані без жодної юридичної помилки.

Водночас наявність броні чи права на відстрочку не звільняє військовозобов'язаних від обов'язку завжди носити із собою військово-обліковий документ. Сам по собі встановлений на смартфоні "Резерв+" не врятує під час перевірки патрулями, якщо станеться збій чи зв'язок зникне, тому юристи наполегливо радять заздалегідь завантажити електронний варіант ВОД у пам'ять телефону або тримати при собі звичайну паперову роздруківку.