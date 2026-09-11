Как подать заявление об отсрочке офицеру запаса: документы для ТЦК

Сотрудник ТЦК и СП беседует с мужчиной. Фото: "Суспільне"

Офицеры запаса имеют такие же права на отсрочку от призыва, как и другие военнообязанные. Если возникла необходимость отложить мобилизацию и оформить отсрочку, им необходимо подать соответствующее заявление и документы непосредственно в ТЦК.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на статью 23 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Реклама

Кто такие офицеры запаса

Граждане, имеющие офицерское звание, прошедшие подготовку на военной кафедре или во время службы и зачисленные в военный резерв, являются офицерами запаса. Это люди, которые не находятся на службе постоянно, но могут быть призваны в случае необходимости.

Какие правила действуют в отношении офицеров запаса

Граждане, получившие первичное офицерское звание во время предыдущей службы или после окончания военной кафедры, не имеют особых привилегий в условиях военного положения. Их мобилизуют в армию по общим правилам.

При этом государство не гарантирует, что такие призывники будут служить исключительно по специальности, указанной в их военных документах. В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" военное командование имеет право привлекать офицеров запаса к выполнению задач по другим специальностям или даже переводить их на более низкие должности.

Читайте также:

Кто из офицеров запаса имеет право на отсрочку

Несмотря на всеобщий призыв, на эту категорию военнообязанных распространяются все гарантии статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В частности, право на отсрочку имеют работники организаций, учреждений и предприятий, лица с инвалидностью, а также мужчины, которых ВЛК признала временно негодными.

В армию также не примут отцов, воспитывающих троих и более детей, постоянных опекунов и граждан, чья супруга, собственные родители или родители супруги имеют I или II группу инвалидности. Следовательно, если офицер запаса подпадает хотя бы под одну из этих категорий, он имеет право на оформление отсрочки.

Однако наличие этих оснований не защищает от мобилизации автоматически. Чтобы реализовать свое право на отсрочку, офицер запаса обязан лично явиться в ТЦК и СП. Там он должен написать официальное заявление и предоставить документы, подтверждающие обстоятельства, дающие право на освобождение от службы.

Новини.LIVE ранее сообщали, что оформить отсрочку от мобилизации для ухода за родителями-инвалидами вполне возможно, даже если в семье есть другие совершеннолетние дети, и они проживают не в Украине. Главное — иметь официальные доказательства того, что братья или сестры постоянно проживают за границей, однако все документы должны быть собраны без каких-либо юридических ошибок.

В то же время наличие отсрочки не освобождает военнообязанных от обязанности всегда иметь при себе военно-учетный документ. Само по себе приложение "Резерв+", установленное на смартфоне, не спасёт при проверке патрулями, если произойдёт сбой или пропадет связь, поэтому юристы настоятельно рекомендуют заранее загрузить электронную версию ВОД в память телефона или иметь при себе обычную бумажную распечатку.