ТЦК не выдает постановление в Резерв+ для уплаты штрафа: что делать

Предупреждение в Резерв+ и выписка постановления. Фото: коллаж Новини.LIVE

Граждане, которые пытаются через приложение "Резерв+" добровольно уплатить штраф за нарушение воинского учета, иногда жалуются на длительное игнорирование их обращений со стороны территориальных центров комплектования. Некоторые военнообязанные даже ждут оформления постановления более десяти дней, из-за чего не могут снять статус разыскиваемого.

Что делать в таких ситуациях и имеет ли право ТЦК затягивать сроки рассмотрения, объяснил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Будут ли проблемы с трудоустройством из-за розыска

Согласно постановлению правительства № 1487, компании и предприятия действительно обязаны проверять военно-учетные документы новых сотрудников. Однако наличие неоплаченного или даже не врученного постановления от территориального центра комплектования, как и сам статус «в розыске», не создают никаких юридических препятствий для подписания трудового договора между работодателем и работником.

Почему ТЦК нарушает сроки рассмотрения

Законодательство устанавливает четкие временные рамки для обработки обращений военнообязанных. Когда человек подает заявление о признании своего правонарушения через систему «Резерв+», уполномоченный представитель ТЦК и СП имеет ровно три дня на его рассмотрение. За это время должностное лицо обязано вынести постановление о наложении административного взыскания по статьям 210 или 210-1 КоАП и сгенерировать соответствующие реквизиты.

Если в ТЦК и СП дольше трёх дней не рассматривают заявление, то это является прямым противоправным бездействием со стороны военкомата, которое блокирует процесс удаления сведений о нарушении, что необходимо, в частности, для официального электронного бронирования.

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Но нередко превышение срока происходит из-за непредвиденных факторов. Чаще всего это связано с техническими сбоями при информационном взаимодействии между реестрами, задержками в обработке массивов данных в системе «Оберег» или же с банальной чрезмерной нагрузкой на конкретный центр комплектования.

Что делать в случае задержки рассмотрения заявки на штраф

Прежде всего лучше начать с самого приложения «Резерв+». Часто бывает так, что ТЦК уже вынес постановление, но программа показывает устаревшую информацию из-за кэширования данных на смартфоне. Чтобы исправить это, нужно воспользоваться кнопкой «Обновить документ» в меню или же выйти из системы и пройти повторную авторизацию с помощью сервиса BankID.

Также стоит попробовать отправить уведомление о проблеме непосредственно через вкладку "Исправить данные" в самом "Резерве+".

В случае отсутствия результата юрист рекомендует подавать официальные жалобы. Необходимо составить письменное обращение на имя руководителя соответствующего ТЦК и СП. Этот документ можно отправить по электронной почте или обычным заказным письмом с описью вложения.

В тексте жалобы следует обязательно указать точную дату подачи первоначального заявления через "Резерв+" и отметить факт нарушения трехдневного срока рассмотрения. От руководства учреждения следует потребовать немедленного принятия постановления, предоставления реквизитов для оплаты и обновления статусов в реестрах.

Параллельно юристы советуют подать жалобу на противоправную бездеятельность чиновников, позвонив на официальную горячую линию Министерства обороны Украины по короткому номеру 1512.

Новини.LIVE сообщали ранее, что повестки военнообязанным имеют право вручать не только сотрудники военкоматов, но и руководители ОСМД или старосты. Отказ принять документ от них также считается нарушением закона.

В то же время обязанность получать повестки и вручать их сотрудникам распространяется не на весь бизнес. Физические лица-предприниматели (ФЛП) освобождены от этого требования в отношении своих наемных работников. Однако из-за такой организационной формы им значительно сложнее подтвердить статус критически важного предприятия, дающий право на резервирование кадров.