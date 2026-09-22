ТЦК не видає постанову у Резерв+ для сплати штрафу: що робити

Попередження в Резерв+ та виписка постанови. Фото: колаж Новини.LIVE

Громадяни, які намагаються через застосунок "Резерв+" добровільно сплатити штраф за порушення військового обліку, інколи скаржаться на тривале ігнорування їхніх звернень з боку територіальних центрів комплектування. Деякі військовозобов'язані навіть чекають на формування постанови понад десять днів, через що не можуть зняти статус розшуку.

Що робити в таких ситуаціях та чи має право ТЦК затримати терміни розгляду пояснив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Чи будуть проблеми з працевлаштуванням через розшук

Згідно з урядовою постановою № 1487, компанії та підприємства дійсно зобов'язані перевіряти військово-облікові документи нових співробітників. Однак наявність несплаченої чи навіть неврученої постанови від територіального центру комплектування, як і сам статус "у розшуку", не створюють жодних юридичних перешкод для підписання трудового договору між роботодавцем і працівником.

Чому ТЦК порушує терміни розгляду

Законодавство встановлює чіткі часові рамки для обробки звернень військовозобов'язаних. Коли людина подає заяву про визнання свого правопорушення через систему "Резерв+", уповноважений представник ТЦК та СП має рівно три дні на її розгляд. За цей час посадовець зобов'язаний винести постанову про накладення адміністративного стягнення за статтями 210 або 210-1 КУпАП та згенерувати відповідні реквізити.

Якщо в ТЦК та СП довше трьох днів не розглядають заяву, тоді це є прямою протиправною бездіяльністю з боку військкомату, яка блокує процес виключення відомостей про порушення, що необхідно, зокрема, для офіційного електронного бронювання.

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Але нерідко перевищення строку трапляється через непередбачувані фактори. Найчастіше це пов'язано з технічними збоями під час інформаційної взаємодії між реєстрами, затримками в обробці масивів даних у системі "Оберіг" або ж із банальним надвисоким навантаженням на конкретний центр комплектування.

Що робити у випадку затримки розгляду заявки на штраф

Насамперед краще почати із самого застосунку Резерв+. Часто буває так, що ТЦК вже виніс постанову, але програма показує застарілу інформацію через кешування даних на смартфоні. Щоб виправити це, потрібно скористатися кнопкою "Оновити документ" у меню або ж вийти із системи та пройти повторну авторизацію за допомогою сервісу BankID.

Також варто спробувати надіслати сповіщення про проблему безпосередньо через вкладку "Виправити дані" у самому "Резерві+".

У разі відсутності результату юрист рекомендує переходити до офіційних скарг. Необхідно скласти письмове звернення на ім'я керівника відповідного ТЦК та СП. Цей документ можна надіслати електронною поштою або звичайним рекомендованим листом з описом вкладення.

У тексті скарги слід обов'язково зафіксувати точну дату подачі первинної заяви через "Резерв+" і вказати на факт порушення триденного строку розгляду. Від керівництва установи треба натомість вимагати негайного формування постанови, надання реквізитів для оплати та оновлення статусів у реєстрах.

Паралельно юристи радять зафіксувати скаргу на протиправну бездіяльність чиновників, зателефонувавши на офіційну гарячу лінію Міністерства оборони України за коротким номером 1512.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що повістки військовозобов'язаним мають право вручати не лише працівники військкоматів, а й керівники ОСББ чи старости. Відмова взяти документ від них так само вважається порушенням закону.

Водночас обов'язок отримувати повістки та вручати їх співробітникам діє не для всього бізнесу. Фізичні особи-підприємці (ФОПи) звільнені від цієї вимоги щодо своїх найманих працівників. Однак через таку організаційну форму їм значно важче підтвердити статус критично важливого підприємства, який дає право на бронювання кадрів.