ТЦК не надсилає повістки на ФОП, але можуть бути проблеми з бронею

Громадянин підписує повістку.

Не усі підприємства зобов’язані отримувати повістки від територіальних центрів комплектування і вручати їх своїм працівникам. Компанії у статусі ФОП такого обов’язку позбавлені. Але, разом з тим, ФОПам значно складніше отримати статус критично важливих підприємств.

Види повісток і відповідальність за наявку

Одним із основних інструментів загальної мобілізації в Україні є повістки. Повістки бувають різного виду.

Це можуть бути повістки, які запрошують військовозобов’язаного громадянина на уточнення військово-облікових даних чи проходження військово-лікарської комісії. За ігнорування таких повісток передбачається адміністративна відповідальність.

Існують також бойові повістки, які інакше називаються "мобільне розпорядження". Ігнорування такого документу це уже серйозніше правопорушення і воно передбачає кримінальну відповідальність.

ТЦК має право надсилати повістки на підприємства, щоб керівництво підприємства саме видавало повістки працівникам. До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи отримає він повістку на підприємстві, якщо воно має юридичний статус ФОП (фізична особа-підприємець).

Юристи, коментуючи таку ситуацію, пояснили, що підприємство у статусі ФОП справді не отримує від ТЦК повістки і не роздає їх своїм працівникам. Згідно з Порядком № 1487, обов'язок вести військовий облік та вручати повістки за розпорядженням ТЦК покладено винятково на юридичних осіб, тобто такому підприємству потрібно мати щонайменше статус ТОВ, товариства з обмеженою відповідальність.

З іншого боку, додали фахівці, на такому підприємстві можуть виникнути інші проблеми, із бронюванням. Структурам у статусі ФОП значно важче отримати статус критично важливого, яке надає право бронювати працівників від мобілізації.

Громадянин може отримати на роботі розпорядження з’явитися до ТЦК навіть тоді, коли він перебуває у відпустці. Якщо він не отримав цю повістку, його можуть оголосити у розшук, зняти це рішення громадянин може тільки терміновим зверненням до ТЦК.

Підприємства мають низку обов’язків перед територіальним центром комплектування. Зокрема, підприємство може вручати повістки своїм працівникам.