День ТЦК: коли з'явилися центри комплектування, що вони замінили

Працівники ТЦК перевіряють документи військовозобов’язаного. Фото: УНІАН

Територіальні центри комплектування на початку 2022 року замінили систему військових комісаріатів. ТЦК займаються військовим обліком та мобілізацією, як і колишні військкомати. Але реформа військкоматів і трансформація їх в ТЦК мала на меті відмову від паперового обліку і перехід до електронної системи контролю над громадянами.

Як ТЦК замінили військкомати

8 квітня в Україні відзначається День працівників територіальних центрів комплектування. Ця дата встановлена на честь реформи 2022 року, після якої ТЦК запрацювали на усій території України.

Але взагалі реформа системи військового обліку розпочалася ще 2017 року. Тоді на базі Чернігівського обласного військового комісаріату запрацював пілотний проєкт ТЦК. Також у пілотному проєкті брав участь Козелецький районний військкомат.

2018 року процес реформування системи військкоматів поширився на інші регіони України. А з 2022 року система територіальних центрів комплектування замінила собою усі військові комісаріати у всіх регіонах країни.

Чим займаються територіальні центри комплектування

В принципі, ТЦК займаються тим самим, чим займалися і військові комісаріати. Це, по-перше, ведення військового обліку громадян, а також проведення мобілізації військовозобов’язаного населення.

Однією із ключових відмінностей ТЦК від військкоматів стала відмова від паперового обліку на користь обліку електронного. Для цього був запроваджений Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Крім того, під час повномасштабної війни та після запровадження воєнного стану і загальної мобілізації, військовослужбовці ТЦК беруть участь у процесі оповіщення громадян у складі спеціально створених разом із Національною поліцією груп оповіщення. Саме цей процес спровокував появу великої кількості скандалів, які супроводжують діяльність ТЦК.

Скандали, пов’язані з ТЦК

Після посилення на початку 2024 року загальної мобілізації усе частіше почали фіксуватися конфлікти громадян із представниками ТЦК. Трапляються випадки сутичок, нападів на військовослужбовців, а у березні 2026-го у Львові громадянин завдав смертельного поранення співробітнику територіального центру комплектування.

Є й скандали протилежного характеру. Суспільство звинувачує співробітників ТЦК у перевищенні повноважень і жорстокому ставленні до військовозобов’язаних. Одним із найрезонансніших випадків стало оприлюднення інформації про катування громадянина у одному із районних ТЦК Івано-Франківської області, внаслідок цього тому довелося провести операцію з орхіектомії (видалення яєчка).

Крім того, систему ТЦК періодично звинувачують у створенні корупційних схем, завдяки яким придатні до військової служби громадяни уникають мобілізації чи взагалі виїжджають за кордон. 2023 року Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила безпрецедентне рішення про звільнення керівників усіх обласних ТЦК саме на фоні гучного корупційного скандалу у цій системі.

Поруч із військовослужбовцями у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) працюють й цивільні громадяни. які, здебільшого, виконують різноманітні роботи, від прибирання до ремонту електромереж. Зарплати таких працівників коливаються від 7 809 до 10 787 гривень.

Під час традиційних заходів із оповіщення військовозобов'язаних стався напад на військовослужбовців. Один із них отримав ножове поранення та був госпіталізований, а зловмисник на цей момент ще переховується від правоохоронців.