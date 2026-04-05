Зарплати у ТЦК та СП: скільки на місяць виплачують сторожам, прибиральникам і слюсарям

500 гривень у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Поруч із військовослужбовцями у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) працюють й цивільні громадяни. Це люди, які, здебільного, виконують різноманітні роботи — від прибирання до ремонту електромереж. Зарплати таких працівників коливаються від 7 809 до 10 787 гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні комунікацій Збройних Сил України на запит Новини.LIVE.

Зарплати працівників у ТЦК та СП

За наявною інформацією, працівникам, які виконують функції обслуговування, платять дещо більше. Так, щомісяця на руки вони отримують суми від 17 211 до 25 502 гривень.

Що стосується працівників наскрізних професій, то їхні виплати є такими:

прибиральник, сторож, оператор котельні — 7 809-9 628 гривень;

— 7 809-9 628 гривень; слюсар, електромонтер — 9 225-10 055 гривень;

— 9 225-10 055 гривень; інспектор з військового обліку — 9 934-10 787 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на територіях, де відбуваються бойові дії, зарплати у ТЦК та СП можуть сягати 47 286 гривень на місяць. Такі суми виплачують головним спеціалістам. Іншим держслужбовцям, серед яких провідні спеціалісти та спеціалісти, отримують до 47 125 гривень у 2026 році.

