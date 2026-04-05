Зарплаты в ТЦК и СП: сколько в месяц выплачивают сторожам, уборщикам и слесарям

Рядом с военнослужащими в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) работают и гражданские. Это люди, которые, в основном, выполняют различные работы — от уборки до ремонта электросетей. Зарплаты таких работников колеблются от 7 809 до 10 787 гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций Вооруженных Сил Украины на запрос Новини.LIVE.

Зарплаты работников в ТЦК и СП

По имеющейся информации, работникам, которые выполняют функции обслуживания, платят несколько больше. Так, ежемесячно на руки они получают суммы от 17 211 до 25 502 гривен.

Что касается работников сквозных профессий, то их выплаты таковы:

уборщик, сторож, оператор котельной — 7 809-9 628 гривен;

— 7 809-9 628 гривен; слесарь, электромонтер — 9 225-10 055 гривен;

— 9 225-10 055 гривен; инспектор по воинскому учету — 9 934-10 787 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, на территориях, где происходят боевые действия, зарплаты в ТЦК и СП могут достигать 47 286 гривен в месяц. Такие суммы выплачивают главным специалистам. Другим госслужащим, среди которых ведущие специалисты и специалисты, получают до 47 125 гривен в 2026 году.

Как сообщали Новини.LIVE, офицеры в ТЦК и СП получают денежные выплаты в почти 50 000 гривен. Однако зарплата военнослужащих в этой структуре зависит сразу от нескольких критериев. Соответственно, суммы могут меняться. Как рассказывали Новини.LIVE, стипендии курсантов в Украине зависят от этапов обучения, уровня успеваемости, наличия социального статуса. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, пользуются отдельными условиями.