Незаконные выплаты в ВСУ: деньги придется вернуть государству

Задержание командира, который незаконно использовал подчиненных для собственных нужд.

В случае незаконных выплат военнослужащим ВСУ уголовная ответственность прежде всего распространяется на командира, который отдавал преступные приказы. А в отношении самого военного все зависит от того, соучастником или жертвой преступления командира его признают. Если действия военнослужащего классифицируют как соучастие в преступлении, он будет вынужден вернуть государству все незаконные выплаты.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Законные и незаконные выплаты в ВСУ

Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на целый ряд различных выплат. Это могут быть основные и дополнительные виды выплат, ежемесячные и единовременные выплаты.

Выплаты для военнослужащих должны быть оформлены в определенный законом способ и соответствовать всем нормам. К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами незаконных выплат в ВСУ.

Мужчину, в частности, заинтересовало, заставят ли военного возместить государству все незаконные выплаты, полученные, например, за время, когда формально военнослужащий якобы как находился на службе, а фактически работал на строительстве недвижимости своего командира. Юристы объяснили, когда такое действительно возможно.

Жертва или соучастник преступления командира

По словам адвоката Юрия Айвазяна, такой военный может даже попасть под уголовное преследование за преступление своего командира. Юрист подчеркнул: "Для уголовной ответственности именно военнослужащего надо доказывать, что он сознательно участвовал в схеме как соучастник".

Впрочем, добавил Айвазян, существует важный нюанс, который превращает такого военного из соучастника в жертву. Адвокат подчеркнул: "Если военный был именно жертвой запугивания, угроз или зависимости от командира, а не добровольным участником схемы, это существенно меняет оценку его действий".

Что касается возмещения государству полученных незаконным способом денег, то здесь, подчеркнул Юрий Айвазян, все будет зависеть именно от того, жертвой или соучастником признают такого военного: "Если военный не был в сговоре, а был подчиненным, которого незаконно использовали на частных работах, автоматической обязанности вернуть все выплаты нет. Но если будет доказана его недобросовестность, то есть что он сознательно получал деньги за фиктивное "несение службы" или помогал реализовывать схему, тогда государство может требовать возврата безосновательно полученных сумм и процентов".

Меньше всего денег в ВСУ получат военнослужащие первого тарифного разряда (со стажем службы до одного года) рядового, сержантского и офицерского состава. Такие военные, которые не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях, получат 20 130,05 грн.

Военнослужащий в такой ситуации имеет право обратиться в финансовую службу своей воинской части. Если же там он не получит ответа, то в дальнейшем военный может обратиться в прокуратуру или подать иск в суд о выплате ему недополученных средств.