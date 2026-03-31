Незаконні виплати у ЗСУ: гроші доведеться повернути державі

Затримання командира, який незаконно використовував підлеглих для власних потреб. Фото: ДБР

У випадку незаконних виплат військовослужбовцям ЗСУ кримінальна відповідальність перш за все поширюється на командира, який віддавав злочинні накази. А щодо самого військового усе залежить від того, співучасником чи жертвою злочину командира його визнають. Якщо дії військовослужбовця класифікують як співучасть у злочині, він буде змушений повернути державі усі незаконні виплати.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Законні та незаконні виплати в ЗСУ

Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право на цілу низку різноманітних виплат. Це можуть бути основні і додаткові види виплат, щомісячні та одноразові виплати.

Виплати для військовослужбовців повинні бути оформлені у визначений законом спосіб і відповідати усім нормам. До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами незаконних виплат у ЗСУ.

Чоловіка, зокрема, зацікавило, чи змусять військового відшкодувати державі усі незаконні виплати, отримані, наприклад, за час, коли формально військовослужбовець нібито як перебував на службі, а фактично працював на будівництві нерухомості свого командира. Юристи пояснили, коли таке справді можливо.

Жертва чи співучасник злочину командира

За словами адвоката Юрія Айвазяна, такий військовий може навіть потрапити під кримінальне переслідування за злочин свого командира. Юрист підкреслив: "Для кримінальної відповідальності саме військовослужбовця треба доводити, що він свідомо брав участь у схемі як співучасник".

Втім, додав Айвазян, існує важливий нюанс, який перетворює такого військового зі співучасника на жертву. Адвокат підкреслив: "Якщо військовий був саме жертвою залякування, погроз або залежності від командира, а не добровільним учасником схеми, це істотно змінює оцінку його дій".

Щодо відшкодування державі отриманих у незаконний спосіб грошей, то тут, наголосив Юрій Айвазян, все залежатиме саме від того, жертвою чи співучасником визнають такого військового: "Якщо військовий не був у змові, а був підлеглим, якого незаконно використовували на приватних роботах, автоматичного обов’язку повернути всі виплати немає. Але якщо буде доведено його недобросовісність, тобто що він свідомо отримував гроші за фіктивне "несення служби" або допомагав реалізовувати схему, тоді держава може вимагати повернення безпідставно одержаних сум і процентів".

Найменше грошей в ЗСУ отримають військовослужбовці першого тарифного розряду (зі стажем служби до одного року) рядового, сержантського та офіцерського складу. Такі військові, які не братимуть безпосередньої участі в бойових діях, отримають 20 130,05 грн.

Військовослужбовець у такій ситуації має право звернутися до фінансової служби своєї військової частини. Якщо ж там він не отримає відповіді, то надалі військовий може звернутися до прокуратури чи подати позов до суду про виплату йому недоотриманих коштів.