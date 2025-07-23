Повноваження ТЦК — коли їхні дії є перевищенням повноважень

Працівники ТЦК займаються оповіщенням населення. Фото: кадр з відео

Представники територіальних центрів комплектування повинні займатися процесом як військового обліку, так і мобілізації військовозобов’язаного населення. При цьому перевищення повноважень ТЦК карається позбавленням волі.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України.

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Повноваження працівників ТЦК

Територіальні центри комплектування — це структури, які були створені на базі військових комісаріатів для того, аби забезпечувати процес військового обліку та (у воєнний час) мобілізації військовозобов’язаних громадян.

Тож повноваження ТЦК стосуються перш за все ведення військового обліку.

Також представники ТЦК повинні:

оформлювати військово-облікові документи;

проводити оповіщення громадян, зокрема, вручати повістки;

призивати громадян на військову службу;

перевіряти та відбирати громадян на службу за контрактом тощо.

Працівники ТЦК мають право фіксувати процес, зокрема, перевірки документів громадян, на фото та відео.

Перевищення повноважень

При цьому працівники ТЦК не мають права перевищувати свої повноваження.

Зокрема, вони не можуть застосовувати ні фізичну силу, ні зброю до військовозобов’язаних громадян.

Так звана "бусифікація", тобто силове затримання громадян працівниками і доставлення їх у ТЦК, теж є незаконною.

Перевищення військовою службовою особою, якими є працівники ТЦК, своїх повноважень у воєнний час карають позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що кілька днів тому на Київщині помер мобілізований громадянин, якого жорстоко побив працівник ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Харкові незаконно утримували громадянина у приміщенні ТЦК і били.