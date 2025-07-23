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Главная ТЦК Полномочия ТЦК — когда их действия это превышение полномочий

Полномочия ТЦК — когда их действия это превышение полномочий

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 00:30
Полномочия ТЦК - когда их действия являются превышением полномочий
Работники ТЦК занимаются оповещением населения. Фото: кадр из видео

Представители территориальных центров комплектования должны заниматься процессом как воинского учета, так и мобилизации военнообязанного населения. При этом превышение полномочий ТЦК наказывается лишением свободы.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины.

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Территориальные центры комплектования — это структуры, которые были созданы на базе военных комиссариатов для того, чтобы обеспечивать процесс воинского учета и (в военное время) мобилизации военнообязанных граждан.

Поэтому полномочия ТЦК касаются прежде всего ведения воинского учета.

Также представители ТЦК должны:

  • оформлять военно-учетные документы;
  • проводить оповещение граждан, в частности, вручать повестки;
  • призывать граждан на военную службу;
  • проверять и отбирать граждан на службу по контракту и тому подобное.

Работники ТЦК имеют право фиксировать процесс, в частности, проверки документов граждан, на фото и видео.

Превышение полномочий

При этом работники ТЦК не имеют права превышать свои полномочия.

В частности, они не могут применять ни физическую силу, ни оружие к военнообязанным гражданам.

Так называемая "бусификация", то есть силовое задержание граждан работниками и доставка их в ТЦК, тоже является незаконной.

Превышение военным должностным лицом, которыми являются работники ТЦК, своих полномочий в военное время наказывают лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Напомним, мы ранее писали о том, что несколько дней назад на Киевщине умер мобилизованный гражданин, которого жестоко избил работник ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, что в Харькове незаконно удерживали гражданина в помещении ТЦК и избивали.

военный учет мобилизация наказание ТЦК и СП полномочия
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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