День ТЦК: когда появились центры комплектования, что они заменили

Работники ТЦК проверяют документы военнообязанного. Фото: УНІАН

Территориальные центры комплектования в начале 2022 года заменили систему военных комиссариатов. ТЦК занимаются воинским учетом и мобилизацией, как и бывшие военкоматы. Но реформа военкоматов и трансформация их в ТЦК имела целью отказ от бумажного учета и переход к электронной системе контроля над гражданами.

Как ТЦК заменили военкоматы

8 апреля в Украине отмечается День работников территориальных центров комплектования. Эта дата установлена в честь реформы 2022 года, после которой ТЦК заработали на всей территории Украины.

Но вообще реформа системы воинского учета началась еще в 2017 году. Тогда на базе Черниговского областного военного комиссариата заработал пилотный проект ТЦК. Также в пилотном проекте участвовал Козелецкий районный военкомат.

В 2018 году процесс реформирования системы военкоматов распространился на другие регионы Украины. А с 2022 года система территориальных центров комплектования заменила собой все военные комиссариаты во всех регионах страны.

Чем занимаются территориальные центры комплектования

В принципе, ТЦК занимаются тем же, чем занимались и военные комиссариаты. Это, во-первых, ведение воинского учета граждан, а также проведение мобилизации военнообязанного населения.

Одним из ключевых отличий ТЦК от военкоматов стал отказ от бумажного учета в пользу учета электронного. Для этого был введен Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Кроме того, во время полномасштабной войны и после введения военного положения и всеобщей мобилизации, военнослужащие ТЦК участвуют в процессе оповещения граждан в составе специально созданных вместе с Национальной полицией групп оповещения. Именно этот процесс спровоцировал появление большого количества скандалов, сопровождающих деятельность ТЦК.

Скандалы, связанные с ТЦК

После усиления в начале 2024 года всеобщей мобилизации все чаще стали фиксироваться конфликты граждан с представителями ТЦК. Бывают случаи столкновений, нападений на военнослужащих, а в марте 2026-го во Львове гражданин нанес смертельное ранение сотруднику территориального центра комплектования.

Есть и скандалы противоположного характера. Общество обвиняет сотрудников ТЦК в превышении полномочий и жестоком отношении к военнообязанным. Одним из самых резонансных случаев стало обнародование информации о пытках гражданина в одном из районных ТЦК Ивано-Франковской области, в результате чего тому пришлось провести операцию по орхиэктомии (удаление яичка).

Кроме того, систему ТЦК периодически обвиняют в создании коррупционных схем, благодаря которым годные к военной службе граждане избегают мобилизации или вообще выезжают за границу. В 2023 году Совет нацбезопасности и обороны Украины принял беспрецедентное решение об увольнении руководителей всех областных ТЦК именно на фоне громкого коррупционного скандала в этой системе.

