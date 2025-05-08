Поширені помилки ФОПів — які проблеми переслідують майже всіх підприємців

Платіжки і податки. Фото: Pexels

Чимало підприємців втрачають статус платника єдиного податку або виплачують штрафи, бо не знають правил і вимог. ФОПи мають велику відповідальність, але не всі замислюються над обмеженнями, накладеними законом. Поширені помилки призводять до анулювання реєстрації, фінансових стягнень та інших покарань.

Про це розповіла податковий консультант Вікторія Величко на власній Instagram-сторінці.

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Які помилки роблять ФОПи

Здебільшого проблеми у підприємців виникають через незнання і неуважність, а не умисне ухилення від виконання зобов’язань. У перелік помилок, з якими часто стикаються ФОПи, входять:

неправильно обрані КВЕДи;

невчасна реєстрація платником єдиного податку;

неточності в деклараціях і реквізитах;

порушення правил ведення обліку;

відсутність РРО/ПРОО;

плутанина між групами ЄП і системами оподаткування (загальна/спрощена).

Як результат — ФОПу нараховують штрафи через несвоєчасну сплату податків або відсутність звітності, анулюють реєстрацію, переводять на іншу групу спрощеної системи та застосовують інші заходи покарання за порушення.

Інша помилкова думка, з якої випливає серйозна проблема, стосується непотрібності державної реєстрації ФОП. Люди вважають, що займаються звичайним "підробітком", а не підприємництвом, коли продають товари на маркетплейсах і цифрових платформах.

"Навіть три продажі на рік можуть бути визнані підприємницькою діяльністю. Особливо якщо є реклама, системність та отримання коштів. Податкова це відстежує через банки, пошту і соцмережі", — констатувала Вікторія Величко.

Так званий підробіток без відкриття ФОП, одержання плати на особисту картку можуть призвести до великих штрафів. Але чомусь українці вважають, що їх не зачепить, хоча контролюючий орган регулярно здійснює перевірки і точно знає, хто продає товари онлайн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, фізичні особи-підприємці мають податкові зобов’язання у травні. Вони повинні сплатити єдиний соціальний внесок, військовий збір і єдиний податок плюс відзвітувати перед контролюючим органом. Важливо встигнути до граничного терміну.

Також ми писали, що ФОПи не можуть витрачати гроші з підприємницького рахунку на особисті потреби. Йдеться про одяг, харчування, подарунки, надання послуг тощо. Спершу треба зняти готівку або перевести фінанси на банківську картку.