Распространенные ошибки ФЛП — какие проблемы преследуют почти всех предпринимателей

Платежки и налоги. Фото: Pexels

Многие предприниматели теряют статус плательщика единого налога или выплачивают штрафы, поскольку не знают правил и требований. ФЛП несут большую ответственность, но не все задумываются над ограничениями, наложенными законом. Распространенные ошибки приводят к аннулированию регистрации, финансовым взысканиям и другим наказаниям.

Об этом рассказала налоговый консультант Виктория Величко на собственной Instagram-странице.

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Какие ошибки совершают ФЛП

В основном проблемы у предпринимателей возникают из-за незнания и невнимательности, а не умышленного уклонения от выполнения обязательств. В перечень ошибок, с которыми часто сталкиваются ФЛП, входят:

неправильно выбранные КВЭДы;

несвоевременная регистрация плательщиком единого налога;

неточности в декларациях и реквизитах;

нарушение правил ведения учета;

отсутствие РРО/ПРОО;

путаница между группами ЕН и системами налогообложения (общая/упрощенная).

Как результат — ФЛП начисляют штрафы из-за несвоевременной уплаты налогов или отсутствия отчётности, аннулируют регистрацию, переводят на другую группу упрощённой системы и применяют другие меры наказания за нарушения.

Другое ошибочное мнение, из которого вытекает серьезная проблема, касается ненужности государственной регистрации ФЛП. Люди считают, что занимаются обычной "подработкой", а не предпринимательством, когда продают товары на маркетплейсах и цифровых платформах.

"Даже три продажи в год могут быть признаны предпринимательской деятельностью. Особенно если есть реклама, системность и получение средств. Налоговая это отслеживает через банки, почту и соцсети", — констатировала Виктория Величко.

Так называемая подработка без открытия ФЛП, получение платы на личную карточку могут привести к большим штрафам. Но почему-то украинцы считают, что их не заденет, хотя контролирующий орган регулярно осуществляет проверки и точно знает, кто продает товары онлайн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, физические лица-предприниматели имеют налоговые обязательства в мае. Они должны уплатить единый социальный взнос, военный сбор и единый налог плюс отчитаться перед контролирующим органом. Важно успеть до предельного срока.

Также мы писали, что ФЛП не могут тратить деньги с предпринимательского счета на личные нужды. Речь идёт об одежде, питании, подарках, предоставлении услуг и пр. Сначала надо снять наличные или перевести финансы на банковскую карту.