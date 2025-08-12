Відео
Україна
Головна ТЦК Повістка від ТЦК на підприємство — що далі

Повістка від ТЦК на підприємство — що далі

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 00:30
Повістки ТЦК - повістки на підприємстві
Працівник на підприємстві. Фото: ocean-shipyard.com

Підприємство має низку обов’язків перед територіальним центром комплектування. Зокрема, підприємство може вручати повістки своїм працівникам.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Олександр Прокопець.

Читайте також:

Інформування ТЦК підприємствами

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може підприємство, на якому він працює, передати в ТЦК інформацію про те, що він не пройшов ВЛК.

Також чоловік поцікавився, чи можуть йому вручити повістку від ТЦК на підприємстві.

"Інформація в ТЦК подається від підприємства в рамках здійснення на підприємстві військового обліку, який зобов'язане проводити будь-яке підприємство в України. В рамках цього обліку, подаються звіти в ТЦК по всім військовозобов'язаним підприємствах за встановленою формою", — пояснив у відповіді адвокат Олександр Прокопець.

Юрист додав, що по окремих працівниках інформація зазвичай не подається — хіба під час прийняття на роботу чи звільнення.

Сповіщення працівників підприємства

Але, продовжив Прокопець, цілком може скластися така ситуація, що в ТЦК самі перевірять інформацію по ВЛК цієї людини — і надішлють повістку на підприємство.

"Якщо на підприємство прийде розпорядження від ТЦК про оповіщення співробітника з'явитись в ТЦК, то підприємство зобов'язане це зробити, або будуть штрафи", — підкреслив адвокат.

Тож працівник цілком реально може отримати повістку від ТЦК на роботі — і буде змушений виконати вказане у ній, інакше отримає штраф.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які вимоги від ТЦК мають виконати підприємства, у яких працюють військовозобов’язані громадяни.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи про своїх працівників підприємство має надати до ТЦК.

повістки працівники підприємства ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
