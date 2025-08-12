Повістки ТЦК - повістки на підприємстві

Працівник на підприємстві. Фото: ocean-shipyard.com

Підприємство має низку обов’язків перед територіальним центром комплектування. Зокрема, підприємство може вручати повістки своїм працівникам.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Олександр Прокопець.

Інформування ТЦК підприємствами

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може підприємство, на якому він працює, передати в ТЦК інформацію про те, що він не пройшов ВЛК.

Також чоловік поцікавився, чи можуть йому вручити повістку від ТЦК на підприємстві.

"Інформація в ТЦК подається від підприємства в рамках здійснення на підприємстві військового обліку, який зобов'язане проводити будь-яке підприємство в України. В рамках цього обліку, подаються звіти в ТЦК по всім військовозобов'язаним підприємствах за встановленою формою", — пояснив у відповіді адвокат Олександр Прокопець.

Юрист додав, що по окремих працівниках інформація зазвичай не подається — хіба під час прийняття на роботу чи звільнення.

Сповіщення працівників підприємства

Але, продовжив Прокопець, цілком може скластися така ситуація, що в ТЦК самі перевірять інформацію по ВЛК цієї людини — і надішлють повістку на підприємство.

"Якщо на підприємство прийде розпорядження від ТЦК про оповіщення співробітника з'явитись в ТЦК, то підприємство зобов'язане це зробити, або будуть штрафи", — підкреслив адвокат.

Тож працівник цілком реально може отримати повістку від ТЦК на роботі — і буде змушений виконати вказане у ній, інакше отримає штраф.

