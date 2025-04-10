Військовий облік на підприємстві — документи для ТЦК

Які документи підприємство має надати до ТЦК
Підприємства, які ведуть військовий облік своїх працівників, мають регулярно звіряти документи з ТЦК. Це, перш за все, списки військовозобов’язаних громадян, а також копії військово-облікових документів військовозобов’язаних працівників.
Про це йдеться у матеріалі на порталі Smartfin.
Військовий облік на підприємствах
Усі вітчизняні підприємства зобов’язані вести військовий облік своїх працівників.
Це, перш за все, контроль за військовозобов’язаними громадянами, які працюють на підприємстві.
А також налаштування взаємодії із територіальними центрами комплектування щодо інформування — як працівників про повістки та вимогу пройти військово-лікарську комісію, так і ТЦК про зміни облікових даних у військовозобов’язаних громадян.
Звіряння документів підприємства з ТЦК
Одним із основних процесів є звіряння документів підприємства із територіальним центром комплектування.
У відповідь на письмовий запит із ТЦК підприємство має надіслати відповідні документи.
Це:
- витяги зі списків військово-персонального обліку підприємства;
- копії військово-облікових документів тих працівників, які перебувають на військовому обліку.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є обов’язковими повістки від ТЦК, вручені на підприємствах.
Додамо, ми повідомляли про особливості працевлаштування військовозобов’язаного громадянина на підприємстві.
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