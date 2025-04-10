Воинский учет на предприятии — документы для ТЦК

Военнообязанные работники на предприятии. Фото: УНІАН

Предприятия, которые ведут воинский учет своих работников, должны регулярно сверять документы с ТЦК. Это, прежде всего, списки военнообязанных граждан, а также копии военно-учетных документов военнообязанных работников.

Об этом говорится в материале на портале Smartfin.

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Воинский учет на предприятиях

Все отечественные предприятия обязаны вести воинский учет своих работников.

Это, прежде всего, контроль за военнообязанными гражданами, которые работают на предприятии.

А также настройка взаимодействия с территориальными центрами комплектования по информированию — как работников о повестках и требовании пройти военно-врачебную комиссию, так и ТЦК об изменениях учетных данных у военнообязанных граждан.

Сверка документов предприятия с ТЦК

Одним из основных процессов является сверка документов предприятия с территориальным центром комплектования.

В ответ на письменный запрос из ТЦК предприятие должно направить соответствующие документы.

Это:

выписки из списков военно-персонального учета предприятия;

копии военно-учетных документов тех работников, которые находятся на воинском учете.

Напомним, мы ранее писали о том, являются ли обязательными повестки от ТЦК, врученные на предприятиях.

Добавим, мы сообщали об особенностях трудоустройства военнообязанного гражданина на предприятии.