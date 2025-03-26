Працевлаштування військовозобов'язаного — хто має повідомити ТЦК про працевлаштування

Працівники на підприємстві. Фото: Chortkiv.city

Факт працевлаштування військовозобов’язаного громадянина має бути обов’язково повідомлений до територіального центру комплектування. Юристи пояснили, хто саме і в який спосіб має це зробити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Хто повідомляє про працевлаштування військовозобов’язаного

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який поцікавився, чи потрібно йому повідомляти територіальний центр комплектування про своє працевлаштування, якщо цей обов’язок покладений на підприємство, куди він влаштовується.

"Ви праві, підприємство повинно повідомити ТЦК про прийняття Вас на роботу", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Разом з тим, наголосив юрист, це має зробити і сам працівник.

"Проте правила військового обліку містять ту ж саму норму і щодо військовозобов'язаного", — підкреслив Айвазян.

Порада для працівника

Тому, пояснив адвокат, громадянин про всяк випадок має все-таки сам повідомити до територіального центру комплектування про зміну робочого місця.

"Якщо немає можливості з'явитись особисто упродовж тижня, то направте до ТЦК заяву поштою. В заяві зазначте, що, оскільки запис в електрону чергу можливий тільки через місяць, то з метою виконання правил військового обліку Ви повідомляєте РТЦК про зміну персональних даних", — порадив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи мають надати роботодавцю військовозобов’язані працівники під час працевлаштування в умовах війни.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи може вимагати роботодавець під час працевлаштування тимчасово непридатних громадян.