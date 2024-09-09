У тимчасово непридатних до служби роботодавці повинні вимагати пред'явлення військового квитка

Нюанси працевлаштування тимчасово непридатних — які документи може вимагати роботодавець
Під час воєнного стану законодавство вимагає від роботодавців розширений пакет документів від претендента на посаду. Це стосується всіх військовозобов'язаних чоловіків, в тому числі й тих, кого ВЛК визнала тимчасово непридатним до служби в ЗСУ.
Адвокати порталу Юристи.UA дали роз'яснення на цю тему.
Які документи потрібні тимчасово непридатному для працевлаштування
Згідно з інформацією юристів, жодних заборон працевлаштовуватись тимчасово непридатним немає. Але при оформленні така людина має надати роботодавцю військово-обліковий документ.
Причому цей документ не обов'язково повинен бути паперовим — достатньо й електронної версії через застосунок. Роботодавець має перевірити в документі відмітки про взяття на військовий облік.
Звичайно, якщо термін тимчасової непридатності минув, то подібний документ треба оновити, зазначають правники.
Пакет інших документів, які потрібні роботодавцю, залишається звичним:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- індивідуальний податковий номер;
- трудову книжку (за наявності).
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