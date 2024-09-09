У тимчасово непридатних до служби роботодавці повинні вимагати пред'явлення військового квитка

Працевлаштування на роботу. Ілюстративне фото: pixels.com

Під час воєнного стану законодавство вимагає від роботодавців розширений пакет документів від претендента на посаду. Це стосується всіх військовозобов'язаних чоловіків, в тому числі й тих, кого ВЛК визнала тимчасово непридатним до служби в ЗСУ.

Адвокати порталу Юристи.UA дали роз'яснення на цю тему.

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Які документи потрібні тимчасово непридатному для працевлаштування

Згідно з інформацією юристів, жодних заборон працевлаштовуватись тимчасово непридатним немає. Але при оформленні така людина має надати роботодавцю військово-обліковий документ.

Причому цей документ не обов'язково повинен бути паперовим — достатньо й електронної версії через застосунок. Роботодавець має перевірити в документі відмітки про взяття на військовий облік.

Звичайно, якщо термін тимчасової непридатності минув, то подібний документ треба оновити, зазначають правники.

Пакет інших документів, які потрібні роботодавцю, залишається звичним: