На Хмельниччині чоловік проігнорував повістку від ТЦК і отримав вирок суду

Суддя розглядає справу. Ілюстративне фото: УНІАН

У Хмельницькій області військовозобов'язаний не з'явився до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через хворобу матері. Суд виніс чоловікові вирок.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що в квітні чоловік отримав бойову повістку. Він мав прибути до ТЦК на відправку у військо, однак у визначений день не з'явився.

На суді чоловік пояснив, що хотів проходити військову службу і навіть звертався до дільничного поліцейського за допомогою у цьому питанні.

Також він пояснив, що не зміг прибути до ТЦК на виряджання у військо через хворобу матері. Жінці було зроблено операцію, тому вона потребувала його допомоги.

Чоловік зазначив, що намагався повідомити про це військкомат, але не зміг додзвонитися.

Суд не прийняв до уваги його пояснення, наголосивши на тому, що судом неодноразово, за клопотанням самого обвинуваченого, відкладалися судові засідання з метою забезпечення йому можливості явки до ТЦК для подальшої мобілізації, проте він жодного разу не скористався цією можливістю.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком три роки та шість місяців.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів в апеляційному суді.