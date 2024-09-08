У Чернігові неадекватний чоловік кликав ТЦК — відео

Чоловік кличе ТЦК. Фото: скриншот

У Чернігові на вулиці Левка Лук'яненка стався цікавий інцидент. Неадекватний чоловік намагався вирватися від своєї дружини і тікав від неї, кликавши працівників ТЦК.

Відео з'явилося у соцмережах.

Читайте також:

УВАГА! На відео присутня нецензурна лексика 18+

У Чернігові неадекват кликав ТЦК

На опублікованих кадрах видно, що чоловік виривався з рук жінки, тікав від неї та постійно кликав ТЦК. Жінка намагалася заспокоїти гіперактивного чоловіка, але їй це не вдавалося.

Юзери припускають, що неадекват був під впливом або алкоголю, або наркотиків. Чим закінчилася історія — невідомо.