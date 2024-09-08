В Чернигове неадекватный мужчина звал ТЦК — видео

Мужчина зовет ТЦК. Фото: скриншот

В Чернигове, на улице Левка Лукьяненко произошел интересный инцидент. Неадекватный мужчина пытался вырваться от своей жены и убегал от нее, зазывая работников ТЦК.

Видео появилось в соцсетях.

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В Чернигове неадекват звал ТЦК

На опубликованных кадрах видно, что мужчина вырывался из рук жены, убегал от нее и постоянно звал ТЦК. Женщина пыталась успокоить гиперактивного мужа, но ей это не удавалось.

Пользователи предполагают, что неадекват был под влиянием либо алкоголя, либо наркотиков. Чем закончилась история — неизвестно.