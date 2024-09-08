В Чернигове неадекватный мужчина звал ТЦК — видео

В Чернигове неадекватный мужчина пытался убежать от жены и звал ТЦК — видео
8 сентября 2024 17:46
Мужчина зовет ТЦК. Фото: скриншот
В Чернигове, на улице Левка Лукьяненко произошел интересный инцидент. Неадекватный мужчина пытался вырваться от своей жены и убегал от нее, зазывая работников ТЦК.
Видео появилось в соцсетях.
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В Чернигове неадекват звал ТЦК
На опубликованных кадрах видно, что мужчина вырывался из рук жены, убегал от нее и постоянно звал ТЦК. Женщина пыталась успокоить гиперактивного мужа, но ей это не удавалось.
Пользователи предполагают, что неадекват был под влиянием либо алкоголя, либо наркотиков. Чем закончилась история — неизвестно.
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