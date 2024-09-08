В Хмельницкой области мужчина проигнорировал повестку от ТЦК и получил приговор суда

Судья рассматривает дело. Иллюстративное фото: УНИАН

В Хмельницкой области военнообязанный не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) из-за болезни матери. Суд вынес мужчине приговор.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в апреле мужчина получил боевую повестку. Он должен был прибыть в ТЦК на отправку в армию, однако в определенный день не явился.

На суде мужчина объяснил, что хотел проходить военную службу и даже обращался к участковому полицейскому за помощью в этом вопросе.

Также он объяснил, что не смог прибыть в ТЦК на отправку в армию из-за болезни матери. Женщине была сделана операция, поэтому она нуждалась в его помощи.

Мужчина отметил, что пытался сообщить об этом военкомат, но не смог дозвониться.

Суд не принял во внимание его объяснения, отметив, что судом неоднократно, по ходатайству самого обвиняемого, откладывались судебные заседания с целью обеспечения ему возможности явки в ТЦК для дальнейшей мобилизации, однако он ни разу не воспользовался этой возможностью.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней в апелляционном суде.