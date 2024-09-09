Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Нюансы трудоустройства временно непригодных — какие документы может потребовать работодатель arrow

Нюансы трудоустройства временно непригодных — какие документы может потребовать работодатель

9 сентября 2024 01:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
У временно непригодных к службе работодатели должны требовать предъявления военного билета
Трудоустройство на работу. Иллюстративное фото: pixels.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Во время военного положения законодательство требует от работодателей расширенный пакет документов от претендента на должность. Это касается всех военнообязанных мужчин, в том числе и тех, кого ВЛК сочла временно непригодным к службе в ВСУ.

Адвокаты портала Юристы.UA дали разъяснение по этой теме.

Читайте также:

Какие документы нужны временно непригодному для трудоустройства

Согласно информации юристов, нет никаких запретов трудоустраиваться временно непригодным. Но при оформлении такой человек должен предоставить работодателю военный билет.

Причем, этот документ не обязательно должен быть бумажным — достаточно и электронной версии через приложение. Работодатель должен проверить в документе отметки о взятии на военный учет.

Конечно, если срок временной негодности истек, то подобный документ нужно обновить, отмечают юристы.

Пакет других документов, необходимых работодателю, остается привычным:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • индивидуальный налоговый номер;
  • трудовую книжку (при наличии).

Также важные новости дня по теме:

 

работа мобилизация рынок труда ТЦК и СП военнообязанные работодатели

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:53 Оккупанты выжигают лес в Донецкой области — в каких населенных пунктах пожары

01:32 Житель Одесщины угрожал взорвать газовый баллон, чтобы напугать мать — что решил суд

01:30 Нюансы трудоустройства временно непригодных — какие документы может потребовать работодатель

00:59 Украинская теннисистка в 17 лет выиграла свой второй турнир в году

00:44 В МИД Украины уже начались кадровые чистки — кого и за что уволил новый глава Андрей Сибига

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

обновлено:

00:33 Киевщину накрыла воздушная тревога — что надвигается на столицу

обновлено:

00:25 Сабо считает Цыганкова, Мудрика и Довбика неумелыми футболистами

00:12 Женщина за деньги помогла получить водительское удостоверение — как ее наказал суд

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

22:52 Мужчина проигнорировал боевую повестку от ТЦК из-за болезни матери — что решил суд

01:53 Оккупанты выжигают лес в Донецкой области — в каких населенных пунктах пожары

01:32 Житель Одесщины угрожал взорвать газовый баллон, чтобы напугать мать — что решил суд

01:30 Нюансы трудоустройства временно непригодных — какие документы может потребовать работодатель

00:59 Украинская теннисистка в 17 лет выиграла свой второй турнир в году

00:44 В МИД Украины уже начались кадровые чистки — кого и за что уволил новый глава Андрей Сибига

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

обновлено:

00:33 Киевщину накрыла воздушная тревога — что надвигается на столицу

обновлено:

00:25 Сабо считает Цыганкова, Мудрика и Довбика неумелыми футболистами

00:12 Женщина за деньги помогла получить водительское удостоверение — как ее наказал суд

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

22:52 Мужчина проигнорировал боевую повестку от ТЦК из-за болезни матери — что решил суд

Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

Text

21:32 Дебаты между Трампом и Гаррис — что посоветовала лидер демократов кандидатам в президенты США

Text

17:53 У нас нет мобилизованных — в Третьей штурмовой дали советы тем, кто хочет присоединиться к армии

Text

12:38 В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

7 сентября 2024
Text

22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

Text

19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

Text

13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

Text

13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

Text

10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

6 сентября 2024
Text

21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

Text

17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит