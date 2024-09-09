У временно непригодных к службе работодатели должны требовать предъявления военного билета

Трудоустройство на работу. Иллюстративное фото: pixels.com

Во время военного положения законодательство требует от работодателей расширенный пакет документов от претендента на должность. Это касается всех военнообязанных мужчин, в том числе и тех, кого ВЛК сочла временно непригодным к службе в ВСУ.

Адвокаты портала Юристы.UA дали разъяснение по этой теме.

Читайте также:

Какие документы нужны временно непригодному для трудоустройства

Согласно информации юристов, нет никаких запретов трудоустраиваться временно непригодным. Но при оформлении такой человек должен предоставить работодателю военный билет.

Причем, этот документ не обязательно должен быть бумажным — достаточно и электронной версии через приложение. Работодатель должен проверить в документе отметки о взятии на военный учет.

Конечно, если срок временной негодности истек, то подобный документ нужно обновить, отмечают юристы.

Пакет других документов, необходимых работодателю, остается привычным: