Трудоустройство военнообязанного — кто должен уведомить ТЦК о трудоустройстве

Должен ли работник сообщать ТЦК о своем трудоустройстве
Факт трудоустройства военнообязанного гражданина должен быть обязательно сообщен в территориальный центр комплектования. Юристы объяснили, кто именно и каким образом должен это сделать.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Кто сообщает о трудоустройстве военнообязанного
К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему сообщать территориальный центр комплектования о своем трудоустройстве, если эта обязанность возложена на предприятие, куда он устраивается.
"Вы правы, предприятие должно сообщить ТЦК о принятии Вас на работу", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Вместе с тем, подчеркнул юрист, это должен сделать и сам работник.
"Однако правила воинского учета содержат ту же самую норму и в отношении военнообязанного", — подчеркнул Айвазян.
Совет для работника
Поэтому, пояснил адвокат, гражданин на всякий случай должен все-таки сам сообщить в территориальный центр комплектования об изменении рабочего места.
"Если нет возможности появиться лично в течение недели, то направьте в ТЦК заявление по почте. В заявлении укажите, что, поскольку запись в электронную очередь возможна только через месяц, то с целью выполнения правил воинского учета Вы сообщаете РТЦК об изменении персональных данных", — посоветовал Юрий Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, какие документы должны предоставить работодателю военнообязанные работники при трудоустройстве в условиях войны.
Добавим, мы сообщали о том, какие документы может требовать работодатель при трудоустройстве временно непригодных граждан.
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