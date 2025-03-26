Трудоустройство военнообязанного — кто должен уведомить ТЦК о трудоустройстве

Работники на предприятии. Фото: Chortkiv.city

Факт трудоустройства военнообязанного гражданина должен быть обязательно сообщен в территориальный центр комплектования. Юристы объяснили, кто именно и каким образом должен это сделать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему сообщать территориальный центр комплектования о своем трудоустройстве, если эта обязанность возложена на предприятие, куда он устраивается.

"Вы правы, предприятие должно сообщить ТЦК о принятии Вас на работу", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Вместе с тем, подчеркнул юрист, это должен сделать и сам работник.

"Однако правила воинского учета содержат ту же самую норму и в отношении военнообязанного", — подчеркнул Айвазян.

Совет для работника

Поэтому, пояснил адвокат, гражданин на всякий случай должен все-таки сам сообщить в территориальный центр комплектования об изменении рабочего места.

"Если нет возможности появиться лично в течение недели, то направьте в ТЦК заявление по почте. В заявлении укажите, что, поскольку запись в электронную очередь возможна только через месяц, то с целью выполнения правил воинского учета Вы сообщаете РТЦК об изменении персональных данных", — посоветовал Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы должны предоставить работодателю военнообязанные работники при трудоустройстве в условиях войны.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы может требовать работодатель при трудоустройстве временно непригодных граждан.