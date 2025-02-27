Вручення повісток на підприємстві - чи обов'язково отримувати повістку на підприємстві

Вручення повістки. Фото: "РБК-Україна"

Підприємства мають виконувати усі розпорядження від територіальних центрів комплектування щодо військового обліку працівників. Зокрема, підприємства мають вручити повістки своїм військовозобов’язаним співробітникам.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може підприємство не вручати повістки своїм працівникам після того, як такий наказ надійшов на підприємство з територіального центру комплектування.

"Ні, Ви не маєте такого права. Розпорядження ТЦК обов'язкове для виконання", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Зобов’язання підприємств перед ТЦК

Юрист нагадав про обов’язки підприємств перед територіальними центрами комплектування.

Це, зокрема, необхідність вручати призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повістки про явку за викликом до територіального центру комплектування.

Також підприємство має повідомити про повістки із ТЦК навіть тих своїх працівників, які є тимчасово непрацездатними, перебувають у відпустці або у відрядженні.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, якими є штрафи за порушення військового обліку на підприємствах.

Додамо, ми писали про те, які вимоги територіальних центрів комплектування мають виконати підприємства.