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У ТЦК пояснили, в яких випадках застосовується сила та кайданки

11 грудня 2024 08:56
Микола Кондратюк - Редактор
Скандали з ТЦК — у військкоматі розповіли, коли і ким застосовується сила щодо чоловіків
Працівники ТЦК роздають повістки. Ілюстративне фото: соцмережі
Микола Кондратюк - Редактор

Більшість військовозобов’язаних чоловіків вже оновили свої облікові дані, бо працюють або навчаються. Однак близько 10–15% цього не зробили — частина з них уже перебуває в розшуку.

Про це повідомив начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало в інтерв'ю Суспільному.

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Монукало наголошує, що найпростіший спосіб уникнути розшуку — звернутися до ТЦК.

"Багато людей бояться навіть самої абревіатури "ТЦК". Чому склалося враження, що ТЦК лякає, наче це якась каральна структура. Переважна більшість людей, які ухиляються від контакту з ТЦК, мають право на відстрочку: вони навчаються, є багатодітними батьками, членами сімей загиблих військовослужбовців тощо. Але через психологічний бар'єр, страх або дезінформацію вони уникають з'явлення до установи", — сказав представник військкомату.

Він додав, що якщо особа перебуває в розшуку, поліція може затримати її з примусовою доставкою до ТЦК, у тому числі із застосуванням сили.

"Відповідно до чинного законодавства, якщо особа перебуває в розшуку, поліція має право здійснити адміністративне затримання. Це означає, що людину можуть примусово доставити до ТЦК із застосуванням фізичної сили, зокрема вдягнуті кайданки. Після цього протоколу складено адміністративне правопорушення: або за порушення правил військового обліку, або за недотримання закону про мобілізацію", — наголосив Монукало.

Начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи підкреслив, що за порушення правил військового обліку передбачено штраф до 17 тисяч гривень. У разі несплати можуть заблокувати рахунки або арештувати майно.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що українські поліцейські зобов'язані забезпечувати громадський порядок та охороняти його. Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) мають право самостійно здійснювати мобілізаційні заходи без участі поліції

Також ми розповідали, що в Україні продовжується повномасштабна війна та мобілізація. У зв'язку з цим українці задаються питанням, як саме розподіляють людей на фронті і хто потрапляє у підрозділ штурмовиків.

поліція персональні дані мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

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