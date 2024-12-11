Скандалы с ТЦК — в военкомате рассказали, когда и кем применяется сила в отношении мужчин

Сотрудники ТЦК раздают повестки. Иллюстративное фото: соцсети

Большинство военнообязанных мужчин уже обновили свои учетные данные, потому что работают или учатся. Однако около 10–15% этого не сделали — часть из них уже находится в розыске.

Об этом сообщил начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало в интервью Суспільному.

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Монукало отмечает, что самый простой способ избежать розыска — обратиться в ТЦК.

"Многие люди боятся даже самой аббревиатуры "ТЦК". Почему создалось впечатление, что ТЦК пугает, будто это какая-то карательная структура. Подавляющее большинство людей, уклоняющихся от контакта с ТЦК, имеют право на отсрочку: они учатся, являются многодетными родителями, членами семей погибших военнослужащих и т.д. Но из-за психологического барьера, страха или дезинформации они избегают появления в учреждении", — сказал представитель военкомата.

Он добавил, что если лицо находится в розыске, полиция может задержать его с принудительной доставкой в ТЦК, в том числе с применением силы.

"Согласно действующему законодательству, если лицо находится в розыске, полиция имеет право осуществить административное задержание. Это значит, что человека могут принудительно доставить в ТЦК с применением физической силы, в том числе и в наручниках. После этого протокола составлено административное правонарушение: либо за нарушение правил военного учета или за несоблюдение закона о мобилизации", — подчеркнул Монукало.

Начальник сектора оборонно-мобилизационной работы подчеркнул, что за нарушение правил военного учета предусмотрен штраф до 17 тысяч гривен. В случае неуплаты могут заблокировать счета или арестовать имущество.

Ранее Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что украинские полицейские обязаны обеспечивать общественный порядок и охранять его. Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) имеют право самостоятельно осуществлять мобилизационные мероприятия без участия полиции.

Также мы говорили, что в Украине продолжается полномасштабная война и мобилизация. В этой связи украинцы задаются вопросом, как именно распределяют людей на фронте и кто попадает в подразделение штурмовиков.