Главная ТЦК Повестка от ТЦК на предприятие — что дальше

Повестка от ТЦК на предприятие — что дальше

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 00:30
Повестки ТЦК - повестки на предприятии
Работник на предприятии. Фото: ocean-shipyard.com

Предприятие имеет ряд обязанностей перед территориальным центром комплектования. В частности, предприятие может вручать повестки своим работникам.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Александр Прокопец.

Читайте также:

Информирование ТЦК предприятиями

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли предприятие, на котором он работает, передать в ТЦК информацию о том, что он не прошел ВВК.

Также мужчина поинтересовался, могут ли ему вручить повестку от ТЦК на предприятии.

"Информация в ТЦК подается от предприятия в рамках осуществления на предприятии воинского учета, который обязано проводить любое предприятие в Украине. В рамках этого учета, подаются отчеты в ТЦК по всем военнообязанным предприятиям по установленной форме", — пояснил в ответе адвокат Александр Прокопец.

Юрист добавил, что по отдельным работникам информация обычно не подается — разве что при приеме на работу или увольнении.

Оповещение работников предприятия

Но, продолжил Прокопец, вполне может сложиться такая ситуация, что в ТЦК сами проверят информацию по ВВК этого человека — и пришлют повестку на предприятие.

"Если на предприятие придет распоряжение от ТЦК об оповещении сотрудника явиться в ТЦК, то предприятие обязано это сделать, или будут штрафы", — подчеркнул адвокат.

Поэтому работник вполне реально может получить повестку от ТЦК на работе — и будет вынужден выполнить указанное в ней, иначе получит штраф.

Напомним, мы ранее писали о том, какие требования от ТЦК должны выполнить предприятия, в которых работают военнообязанные граждане.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы о своих работниках предприятие должно предоставить в ТЦК.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
