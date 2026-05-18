ТЦК не присылает повестки на ФЛП, но могут быть проблемы с броней

Дата публикации 18 мая 2026 21:40
Гражданин подписывает повестку. Фото: ЖОТЦК

Не все предприятия обязаны получать повестки от территориальных центров комплектования и вручать их своим работникам. Компании в статусе ФЛП такой обязанности лишены. Но, вместе с тем, ФОПам значительно сложнее получить статус критически важных предприятий.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Виды повесток и ответственность за их наличие

Одним из основных инструментов всеобщей мобилизации в Украине являются повестки. Повестки бывают разного вида.

Это могут быть повестки, которые приглашают военнообязанного гражданина на уточнение военно-учетных данных или прохождение военно-врачебной комиссии. За игнорирование таких повесток предусматривается административная ответственность.

Существуют также боевые повестки, которые иначе называются "мобильное распоряжение". Игнорирование такого документа это уже более серьезное правонарушение и оно предусматривает уголовную ответственность.

ТЦК имеет право присылать повестки на предприятия, чтобы руководство предприятия именно выдавало повестки работникам. К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, получит ли он повестку на предприятии, если оно имеет юридический статус ФЛП(физическое лицо-предприниматель).

Юристы, комментируя такую ситуацию, объяснили, что предприятие в статусе ФЛП действительно не получает от ТЦК повестки и не раздает их своим работникам. Согласно Порядку № 1487, обязанность вести воинский учет и вручать повестки по распоряжению ТЦК возложена исключительно на юридических лиц, то есть такому предприятию нужно иметь как минимум статус ООО, общества с ограниченной ответственностью.

С другой стороны, добавили специалисты, на таком предприятии могут возникнуть другие проблемы, с бронированием. Структурам в статусе ФЛП значительно труднее получить статус критически важного, которое дает право бронировать работников от мобилизации.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, объявят ли в розыск гражданина, которому повестка на работу поступила во время отпуска.

Гражданин может получить на работе распоряжение явиться в ТЦК даже тогда, когда он находится в отпуске. Если он не получил эту повестку, его могут объявить в розыск, снять это решение гражданин может только срочным обращением в ТЦК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что происходит после отправки повестки от ТЦК на предприятие.

Предприятия имеют ряд обязанностей перед территориальным центром комплектования. В частности, предприятие может вручать повестки своим работникам.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
