Скасування мобілізації через суд: чому чоловікові відмовили

Оповіщення громадян в Україні. Фото: Facebook

Військовозобов’язаний українець спробував через суд скасувати наказ про свою мобілізацію, заявивши про порушення під час доставки до ТЦК та проходження військово-лікарської комісії. За його словами, його примусово доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де він провів понад місяць. Крім того, чоловік наполягав, що перед призовом не проходив належного медичного огляду.

За фактами можливого незаконного позбавлення волі після його звернень було розпочато кримінальні провадження, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр досудових рішень.

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Черкаський окружний адміністративний суд не скасував наказ про призов. Як випливає з матеріалів справи, чоловіка доставили до ТЦК 10 вересня 2025 року. У позові він зазначав, що доставку здійснили невідомі особи, які, на його думку, не мали повноважень на адміністративне затримання, а подальше перебування у приміщенні ТЦК тривало понад місяць. Також позивач стверджував, що направлення на ВВК йому не вручали і повноцінного медичного обстеження не проводили. При цьому наказ про його призов під час мобілізації було видано 2 жовтня 2025 року, після чого чоловіка направили до військової частини.

Що сталося із заявами про можливе порушення закону

Окремо суд розглянув обставини, пов’язані з кримінальними провадженнями. Після звернень адвоката чоловіка суд зобов’язав внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявами про можливе незаконне позбавлення волі. Однак адміністративний суд зазначив, що сам факт внесення інформації до ЄРДР та початку розслідування ще не підтверджує незаконність дій співробітників ТЦК або самого наказу про мобілізацію. У матеріалах також був відсутній обвинувальний вирок щодо посадових осіб ТЦК за обставинами призову чоловіка.

Суд окремо оцінив інформацію ТЦК про проходження ВВК. Згідно з наданими матеріалами, чоловіка доставили співробітники поліції 10 вересня 2025 року як порушника правил військового обліку, а вже 11 вересня він пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до військової служби. Після цього 2 жовтня його призвали за мобілізацією та направили до військової частини. Сам ТЦК при цьому окремого відгуку на позов не подав, тому суд оцінював наявні у справі документи та докази.

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Чому позов було відхилено

Ключовим для ухвалення рішення стало питання про те, чи можна скасувати вже виконаний наказ про мобілізацію. Суд виходив з того, що такий наказ є індивідуальним правовим актом і втрачає чинність після його виконання, а саме після призову особи та зарахування до складу військової частини. Тому його подальше скасування саме по собі не призвело б до звільнення військовослужбовця. Аналогічний підхід раніше виклав Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду в постанові від 5 лютого 2025 року у справі № 160/2592/23.

У підсумку Черкаський окружний адміністративний суд відмовив чоловікові у задоволенні позову та не скасував наказ про його мобілізацію. Суд також зазначив, що законодавство не передбачає визнання мобілізації незаконною як самостійну підставу для звільнення з військової служби. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE вже повідомляв про реальний вирок для співробітника ТЦК та СП, якого звинуватили у викраденні та катуваннях військовозобов’язаних громадян.

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