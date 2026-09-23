Відстрочка щодо виховання дитини: Верховний Суд назвав умову

Чоловіки в ТЦК. Фото: Facebook

У 2026 році Верховний Суд розглянув декілька справ, пов’язаних із спробами батьків підтвердити самостійне виховання дитини з метою отримання відстрочки від мобілізації. Судова практика показує, що одного факту проживання дитини з батьком та його фактичної участі в догляді та утриманні дитини недостатньо. Важливе значення мають обставини, пов’язані з другим з батьків, його юридичним статусом та участю у вихованні дитини. Крім того, важливим залишається правильний спосіб захисту права в суді.

При цьому чинна стаття 23 закону про мобілізаційну підготовку передбачає відповідну відстрочку для осіб, які самостійно виховують та утримують дитину за рішенням суду, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр досудових рішень.

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Чому проживання дитини з батьком може бути недостатнім

Показовою стала справа № 381/95/25, яку Верховний Суд розглянув 4 березня 2026 року. Після розлучення дитина проживала з батьком, а суд раніше визначив її місце проживання разом з ним. Крім того, мати мала заборгованість з аліментів, а в матеріалах справи були документи про участь батька в житті доньки. Чоловік звертався до ТЦК за відстрочкою, однак після відмови спробував через суд встановити факт самостійного виховання дитини. Верховний Суд погодився з тим, що обраний спосіб захисту в такій ситуації не є належним, оскільки між батьками існували суперечливі відносини щодо виконання батьківських обов’язків.

Схожий підхід було застосовано у справі № 161/1337/25. Батько вказав, що мати перебуває за кордоном, дочка живе разом із ним і перебуває на його утриманні, а підтвердження самостійного виховання необхідне йому для оформлення відстрочки. Верховний Суд 25 березня 2026 року залишив без змін рішення нижчих судів, які відмовили у встановленні такого юридичного факту. При цьому вимога про стягнення аліментів з матері була задоволена: суди розділили питання матеріального утримання дитини та питання встановлення факту самостійного виховання.

Що враховує суд

Верховний Суд окремо звертав увагу на те, що батьківські права та обов’язки не припиняються автоматично після розлучення або окремого проживання. У матеріалах самого суду зазначається: визначення місця проживання дитини з одним із батьків не позбавляє другого батьківських прав і не звільняє його від обов’язків. Сам факт того, що дитина живе з батьком, ще не означає юридичного усунення матері від виховання.

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Ще раніше, у постанові Великої палати Верховного Суду від 11 вересня 2024 року у справі № 201/5972/22, було сформульовано позицію, згідно з якою факт одноосібного виховання дитини не встановлюється в порядку окремого провадження. Такий факт може бути обставиною, яку суд досліджує у спорі між батьками щодо виконання ними батьківських обов’язків. Верховний Суд продовжував посилатися на цей підхід і в практиці 2026 року.

Таким чином, для отримання передбаченої законом відстрочки значення має не лише фактична ситуація в сім’ї, а й її юридичне оформлення. Суд оцінює статус другого з батьків, наявність або відсутність його участі у вихованні, наявність спору між батьками та обраний заявником спосіб захисту. Тому рішення про визначення місця проживання дитини з батьком або наявність доказів щоденного догляду за нею самі по собі не гарантують встановлення факту самостійного виховання та отримання відстрочки. У разі виникнення спору з ТЦК окремо оцінюється законність відмови у наданні відстрочки.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про вирок суду співробітнику ТЦК та СП, якого визнали винним у викраденні та катуваннях військовозобов’язаних.

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