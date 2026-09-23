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Главная ТЦК Самостоятельное воспитание ребенка: как отцу получить отсрочку

Самостоятельное воспитание ребенка: как отцу получить отсрочку

Ua ru
23 сентября 2026 06:30
Отсрочка по воспитанию ребенка: Верховный Суд назвал условие
Мужчины в ТЦК. Фото: Facebook

Верховный Суд в 2026 году рассмотрел несколько дел, связанных с попытками родителей подтвердить самостоятельное воспитание ребенка для получения отсрочки от мобилизации. Судебная практика показывает, что одного факта проживания ребенка с отцом и его фактического участия в уходе и содержании недостаточно. Значение имеют обстоятельства, связанные со вторым родителем, его юридическим статусом и участием в воспитании ребенка. Кроме того, важным остается правильный способ защиты права в суде.

При этом действующая статья 23 закона о мобилизационной подготовке предусматривает соответствующую отсрочку для лиц, которые самостоятельно воспитывают и содержат ребенка по решению суда, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр досудебных решений.

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Почему проживания ребенка с отцом может быть недостаточно

Показательным стало дело №381/95/25, которое Верховный Суд рассмотрел 4 марта 2026 года. После развода ребенок проживал с отцом, а суд ранее определил его место жительства вместе с ним. Кроме того, мать имела задолженность по алиментам, а в материалах были документы об участии отца в жизни дочери. Мужчина обращался в ТЦК за отсрочкой, однако после отказа попытался через суд установить факт самостоятельного воспитания ребенка. Верховный Суд согласился с тем, что избранный способ защиты в такой ситуации не является надлежащим, поскольку между родителями существовали спорные отношения относительно выполнения родительских обязанностей.

Похожий подход был применен в деле №161/1337/25. Отец указал, что мать находится за границей, дочь живет вместе с ним и находится на его содержании, а подтверждение самостоятельного воспитания необходимо ему для оформления отсрочки. Верховный Суд 25 марта 2026 года оставил без изменений решения нижестоящих судов, которые отказали в установлении такого юридического факта. При этом требование о взыскании алиментов с матери было удовлетворено: суды разделили вопрос материального содержания ребенка и вопрос установления факта самостоятельного воспитания.

Что учитывает суд

Верховный Суд отдельно обращал внимание на то, что родительские права и обязанности не прекращаются автоматически после развода или отдельного проживания. В материалах самого суда отмечается: определение места проживания ребенка с одним из родителей не лишает второго родительских прав и не освобождает его от обязанностей. Сам факт того, что ребенок живет с отцом, поэтому еще не означает юридического устранения матери от воспитания.

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Еще ранее, в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 11 сентября 2024 года по делу №201/5972/22, была сформулирована позиция, согласно которой факт единоличного воспитания ребенка не устанавливается в порядке отдельного производства. Такой факт может быть обстоятельством, которое суд исследует в споре между родителями относительно выполнения ими родительских обязанностей. Верховный Суд продолжил ссылаться на этот подход и в практике 2026 года.

Таким образом, для получения предусмотренной законом отсрочки значение имеет не только фактическая ситуация в семье, но и ее юридическое оформление. Суд оценивает статус второго родителя, наличие либо отсутствие его участия в воспитании, существование спора между родителями и выбранный заявителем способ защиты. Поэтому решение об определении места проживания ребенка с отцом или наличие доказательств повседневного ухода за ним сами по себе не гарантируют установления факта самостоятельного воспитания и получения отсрочки. При возникновении спора с ТЦК отдельно оценивается законность отказа в предоставлении отсрочки. 

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о приговоре суда сотруднику ТЦК и СП, которого признали виновным в похищении и пытках военнообязанных.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали о правилах вручения повесток через работодателей и объясняли, должны ли физические лица-предприниматели передавать такие документы своим работникам. 

Верховный суд отец война в Украине ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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