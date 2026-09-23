Суд скасував мобілізацію аспіранта після рішення ТЦК

Сторінка мобільного додатка "Резерв+". Фото: УНІАН

ТЦК скасував відстрочку від мобілізації аспіранту, засумнівавшись у тому, що він фактично продовжує навчання. Вже наступного дня чоловіка мобілізували та направили на проходження військової служби. У відомстві заявили, що він нібито не відвідував заняття та не виконував індивідуальний навчальний план.

При цьому університет підтвердив відсутність у аспіранта дисциплінарних стягнень та виконання ним навчальних вимог, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Реклама

Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення про скасування відстрочки, наказ про мобілізацію та пов’язані з ним рішення військової частини.

Чому аспіранта позбавили відстрочки

Чоловік з жовтня 2022 року навчався на денній формі в аспірантурі Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" за спеціальністю "Комп’ютерні науки". Завершити навчання він мав 30 вересня 2026 року. 24 червня чоловіка доставили до ТЦК у Береговому, де того ж дня комісія скасувала його відстрочку. Як підставу представники ТЦК вказали сумніви щодо фактичного навчання та заявили, що під час опитування аспірант не зміг відповісти на запитання щодо освітньої програми, навчального плану та іспитів.

При цьому університет повідомив, що чоловік не мав дисциплінарних стягнень, своєчасно виконував індивідуальний навчальний план і продовжував наукову роботу. Також суд встановив, що доказів втрати ним статусу аспіранта або припинення навчання надано не було. Крім того, ТЦК не надав документів, які б підтверджували належне проходження чоловіком військово-лікарської комісії.

Читайте також:

Що вирішив суд

Дніпропетровський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що наведені ТЦК обставини не підтверджують законність скасування відстрочки. Суд також врахував, що наявність статусу аспіранта та продовження навчання підтверджувалися університетом. У результаті рішення комісії про скасування відстрочки було визнано незаконним і скасовано.

Одночасно суд скасував наказ про мобілізацію чоловіка та наказ військової частини про його зарахування до особового складу. Військову частину зобов’язали звільнити аспіранта з військової служби та виключити його зі списків особового складу. Таким чином, у конкретній справі суд поновив відстрочку та скасував наслідки мобілізації, оскільки не побачив підтверджених підстав для її скасування.

Раніше Новини.LIVE писали про те, чи потрібно військовозобов’язаним чоловікам звертатися до ТЦК перед відвідуванням РАГСу.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, чому під час сплати штрафу в додатку "Резерв+" зі знижкою українці можуть втратити право на оскарження рішення про санкцію в суді.