Суд отменил мобилизацию аспиранта после решения ТЦК

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ТЦК отменил отсрочку от мобилизации аспиранту, усомнившись в том, что он фактически продолжает обучение. Уже на следующий день мужчину мобилизовали и направили для прохождения военной службы. В ведомстве заявили, что он якобы не посещал занятия и не выполнял индивидуальный учебный план.

При этом университет подтвердил отсутствие у аспиранта дисциплинарных взысканий и выполнение им учебных требований, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Днепропетровский окружной административный суд отменил решение об отмене отсрочки, приказ о мобилизации и связанные с ним решения воинской части.

Почему аспиранта лишили отсрочки

Мужчина с октября 2022 года учился на дневной форме в аспирантуре Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" по специальности "Компьютерные науки". Завершить обучение он должен был 30 сентября 2026 года. 24 июня мужчину доставили в ТЦК в Береговом, где в тот же день комиссия отменила его отсрочку. В качестве основания представители ТЦК указали сомнения в фактическом обучении и заявили, что во время опроса аспирант не смог ответить на вопросы об образовательной программе, учебном плане и экзаменах.

При этом университет сообщил, что мужчина не имел дисциплинарных взысканий, своевременно выполнял индивидуальный учебный план и продолжал научную работу. Также суд установил, что доказательств утраты им статуса аспиранта или прекращения обучения представлено не было. Кроме того, ТЦК не предоставил документов, которые подтверждали бы надлежащее прохождение мужчиной военно-врачебной комиссии.

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Что решил суд

Днепропетровский окружной административный суд пришел к выводу, что приведенные ТЦК обстоятельства не подтверждают законность отмены отсрочки. Суд также учел, что наличие статуса аспиранта и продолжение обучения подтверждались университетом. В результате решение комиссии об отмене отсрочки было признано незаконным и отменено.

Одновременно суд отменил приказ о мобилизации мужчины и приказ воинской части о его зачислении в личный состав. Воинскую часть обязали уволить аспиранта с военной службы и исключить его из списков личного состава. Таким образом, в конкретном деле суд восстановил отсрочку и отменил последствия мобилизации, поскольку не увидел подтвержденных оснований для ее отмены.

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