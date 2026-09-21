Обновление данных в ТЦК при изменении семейного положения: правила и штрафы

Регистрация брака и обновление данных. Фото: коллаж Новини.LIVE

Украинцам, являющимся военнообязанными, не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектования после вступления в брак для обновления данных. Государственные реестры автоматически передают информацию об изменении семейного положения. При этом налагать штрафы за несообщение таких сведений незаконно.

Об этом заявил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Вступление в брак не обязывает обращаться в ТЦК

Мужчины, имеющие действующую отсрочку от мобилизации, часто беспокоятся о том, нужно ли им срочно посещать территориальный центр комплектования после свадьбы.

Юрист Владислав Дерий объясняет, что женатым мужчинам, являющимся военнообязанными и при этом имеющим отсрочку, обращаться в ТЦК для обновления данных не нужно, поскольку государство автоматически фиксирует все изменения без участия военнообязанного.

Информация из реестра ГРАГС автоматически попадает в систему «Оберег». Правозащитник подчеркивает, что ТЦК имеют постоянный доступ к базе данных о гражданах, содержащейся в реестрах ГМС, ГНС, МВД и базах территориальных общин. Таким образом, информация о заключении брака поступает в военные структуры автоматически.

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Что касается возможных штрафов, то закон также стоит на стороне граждан. Примечание к статье 210 КУоАП прямо указывает, что положения статей 210 и 210-1 не применяются, если владелец реестра может получить персональные данные военнообязанного посредством электронного взаимодействия с другими публичными реестрами.

Владислав Дерий отметил, что в судебной практике уже имеется достаточное количество решений, в которых судьи подтверждают, что нельзя штрафовать людей за несообщение той информации, которой государство и так располагает.

Если же гражданин всё же стремится перестраховаться и уведомить военкомат о своём вступлении в брак, юрист советует сделать это дистанционно. Достаточно отправить по адресу ТЦК, где лицо состоит на учёте, заказное письмо с описью вложения.

К уведомлению о заключении брака нужно просто приложить копию соответствующего свидетельства. Однако юрист Ввладислав Дерий подчеркнул, что эта процедура выполняется исключительно по желанию и не является законодательной обязанностью.

Также ранее Новини.LIVE сообщали, что иногда из-за сбоев в системе "Оберег" статус военнообязанного в приложении Резерв+ может восстановиться даже у тех украинцев, кого ранее официально исключили из учета. Но адвокаты рекомендуют не обращаться сразу в суд, а сначала направить в ТЦК письменное требование об устранении технической ошибки.

Оформить отсрочку от призыва теперь можно без посещения военкомата. В Украине военнообязанные могут подать заявление на отсрочку через ближайший ЦНАП или воспользоваться приложением Резерв+, где функция онлайн-оформления уже доступна для 12 определенных категорий.