Оновлення даних у ТЦК при зміні сімейного стану: правила та штрафи

Укладання шлюбу та оновлення даних. Фото: колаж Новини.LIVE

Українцям, які є військовозобов'язаними, не потрібно особисто йти до територіальних центрів комплектування після одруження, щоб оновити дані. Державні реєстри автоматично передають інформацію про зміну сімейного стану. Водночас штрафувати за неповідомлення таких відомостей незаконно.

Про це заявив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Одруження не зобов'язує йти до ТЦК

Чоловіки, які мають актуальне бронювання від мобілізації, часто переймаються тим, чи потрібно їм терміново відвідувати територіальний центр комплектування після весілля.

Юрист Владислав Дерій пояснює, що одруженим чоловікам, які є військовозобов'язаними і при цьому мають бронювання, йти до ТЦК для оновлення даних не треба, бо держава фіксує всі зміни без участі військовозобов'язаного автоматично.

Інформація з Реєстру ДРАЦС автоматично підтягується до системи "Оберіг". Правозахисник підкреслює, що ТЦК мають постійний доступ до бази даних про громадян, які містяться у реєстрах ДМС, ДПС, МВС та базах територіальних громад. Отже, інформація про укладення шлюбу надходить до військових структур автоматично.

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Щодо можливих штрафів, то закон також стоїть на боці громадян. Примітка до статті 210 КУпАП прямо вказує, що положення статей 210 та 210-1 не застосовуються, якщо держатель реєстру може отримати персональні дані військовозобов'язаного через електронну взаємодію з іншими публічними реєстрами.

Владислав Дерій зауважив. що судова практика вже має достатню кількість рішень, де судді підтверджують, що не можна штрафувати людей за неповідомлення тієї інформації, якою держава і так володіє.

Якщо ж громадянин все одно прагне перестрахуватися і повідомити військкомат про своє одруження, юрист радить зробити це дистанційно. Достатньо відправити на адресу ТЦК, де особа стоїть на обліку, рекомендований лист з описом вкладення.

До повідомлення про укладення шлюбу потрібно просто додати копію відповідного свідоцтва. Однак юрист Ввладислав Дерій наголосив що ця процедура виконується виключно за бажанням і не є законодавчим обов'язком.

Також раніше Новини.LIVE повідомляли, що інколи через збої в системі "Оберіг" може повернутися статус військовозобов'язаного в додатку "Резерв+" навіть тим українцям, кого раніше офіційно виключили з обліку. Але адвокати рекомендують не звертатися одразу до суду, а спершу направити до ТЦК письмову вимогу про усунення технічної помилки.

Оформити відстрочку від призову тепер можна без візиту до військкомату. В Україні військовозобов'язані мають змогу подати заяву на відстрочку через найближчий ЦНАП або скористатися застосунком "Резерв+", де функція онлайн-оформлення діє вже для 12 визначених категорій.