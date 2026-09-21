Штраф ТЦК в Резерв+: последствия скидки и как обжаловать постановление

Уведомление о штрафе и приложение Резерв+. Фото: коллаж Новини.LIVE

Оплата половины штрафа в ТЦК через смартфон таит в себе серьезные юридические ловушки. Взыскание в размере 8500 гривен по специальной процедуре не приостанавливает 10-дневный срок для обжалования постановления, и это важно, поскольку украинцы нередко путают правила вручения почтовых повесток и процессуальные сроки.

Об этом говорится в статье "Судебно-юридической газеты", передает Новини.LIVE.

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Ловушка быстрого платежа за штраф от ТЦК

Граждане массово пользуются функцией быстрой оплаты штрафов через приложение "Резерв+", однако часто не понимают правовых последствий таких действий.

Юристы объясняют, что люди не различают механизмы возврата средств в соответствии со статьей 1212 Гражданского кодекса, сроки обжалования наказания и время, выделенное государством на льготное погашение задолженности.

За игнорирование вызова в военкомат в особый период наступает ответственность по части 3 статьи 210-1 КоАП, где штрафы составляют от 17 000 до 25 500 гривен.

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В то же время статья 300-3 КоАП предусматривает специальный порядок исполнения, позволяющий уплатить ровно половину суммы. Если лицо вносит 8 500 гривен в установленный срок, дело считается закрытым. Однако воспользоваться этой нормой можно исключительно через процедуру, прописанную в статье 279-9 КоАП.

Она требует от военнообязанного официально подтвердить, что он согласен с нарушением и разрешает рассмотреть дело в его отсутствие. Если после этого гражданин решит добиваться справедливости в суде, представители ТЦК обязательно используют в будущем это заявление в качестве главного доказательства его безоговорочного согласия с виной.

Право на суд и мифы о сроках

Наличие заявления о льготной оплате не лишает человека права на судебную защиту, ведь сам платеж является лишь способом погасить долг со скидкой.Судьи в любом случае должны проверить соблюдение процедуры, реальное наличие состава правонарушения, правильность уведомления и полномочия должностного лица, выписавшего документ.

Законодательство строго регламентирует, кто именно имеет право налагать наказания по статьям 210 и 210-1 КоАП. Выносить постановления об административном взыскании уполномочены исключительно руководители районных или городских ТЦК и СП, а в отношении своих сотрудников этим занимаются соответственно руководители разведывательных органов и СБУ. Рядовые военнослужащие, полицейские или участники групп оповещения таких прав не имеют.

Главный миф, распространяющийся среди военнообязанных, заключается в том, что перечисление 8 500 гривен якобы возобновляет или устанавливает новый 10-дневный срок для подачи административного иска. На самом деле отсчет времени для защиты своих интересов регулируется частью второй статьи 286 Кодекса административного судопроизводства Украины. Закон отводит на подачу обращения ровно 10 дней с момента принятия решения ТЦК.

В то же время попытки применить здесь положения статьи 289 КУоАП, где отсчёт начинается со "дня вручения", являются ошибочными, поскольку такая норма действует исключительно в отношении штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Какие бывают законные причины для отмены штрафа

Избежать многотысячных штрафов можно только в том случае, если существуют законные основания для неявки.

К ним относятся болезнь с медицинским подтверждением, препятствия стихийного характера, военные действия на определенной территории и смерть близкого родственника. В этом перечне указаны родители, дети, муж, жена, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, а также близкие родственники со стороны супруга. Однако даже при таких тяжелых обстоятельствах человек обязан уведомить военкомат о своей проблеме в течение трех суток с даты, указанной в повестке, а затем явиться в учреждение в течение семи календарных дней.

Новини.LIVE сообщали ранее, что военнообязанные не смогут уклоняться от мобилизации путем регулярной уплаты штрафов. Систематическое игнорирование повесток, не обновление данных или отказ от прохождения ВЛК влечет за собой уголовную ответственность и аннулирование брони на предприятии.

Во время действия военного положения проверять военно-учетные документы имеют право на улицах, блокпостах или по месту работы, однако уполномоченные лица должны сначала предъявить свои служебные удостоверения.