Штраф ТЦК у Резерв+: наслідки знижки та як оскаржити постанову

Сповіщення про штраф та застосунок Резерв+. Фото: колаж Новини.LIVE

Оплата половини штрафу від ТЦК через смартфон приховує серйозні юридичні пастки. Стягнення у 8500 гривень за спеціальною процедурою не зупиняє 10-денний термін на оскарження постанови, і це важливо, бо українці нерідко плутають правила вручення поштових повісток та процесуальні строки.

Про це йдеться у статті "Судово-юридичної газети", передає Новини.LIVE.

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Пастка швидкого платежу за штраф від ТЦК

Громадяни масово користуються функцією швидкої сплати штрафів через застосунок "Резерв+", проте часто не розуміють правових наслідків таких дій.

Юристи пояснюють, що люди не розрізняють механізми повернення коштів за статтею 1212 Цивільного кодексу, терміни оскарження покарання та час, виділений державою на пільгове закриття боргу.

За ігнорування виклику до військкомату в особливий період настає відповідальність за частиною 3 статті 210-1 КУпАП, де штрафи становлять від 17 000 до 25 500 гривень.

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Водночас стаття 300-3 КУпАП пропонує спеціальний порядок виконання про можливість сплатити рівно половину суми. Якщо людина вносить 8 500 гривень у встановлений строк, постанова вважається закритою. Однак скористатися цією нормою можна виключно через процедуру, прописану у статті 279-9 КУпАП.

Вона вимагає від військовозобов'язаного офіційно підтвердити, що він погоджується з порушенням і дозволяє розглянути справу без своєї присутності. Якщо після такого кроку громадянин вирішить шукати справедливості в суді, представники ТЦК обов'язково використають у майбутньому цю заяву як головний доказ його беззаперечної згоди з провиною.

Право на суд та міфи про терміни

Наявність заяви про пільгову оплату не позбавляє людину права на судовий захист, адже сам платіж є лише способом закрити борг зі знижкою. Судді у будь-якому разі мають перевірити дотримання процедури, реальну наявність складу правопорушення, правильність оповіщення та повноваження посадовця, який виписав документ.

Законодавство суворо регламентує, хто саме має право карати за статтями 210 та 210-1 КУпАП. Виносити постанови про адміністративне стягнення уповноважені виключно керівники районних чи міських ТЦК та СП, а стосовно своїх кадрів цим займаються відповідно очільники розвідувальних органів і СБУ. Рядові військовослужбовці, поліцейські чи учасники груп оповіщення таких прав не мають.

Головний міф, який поширюється серед військовозобов'язаних, полягає в тому, що перерахування 8 500 гривень нібито відновлює або створює новий 10-денний строк для подачі адміністративного позову. Насправді відлік часу на захист своїх інтересів регулюється частиною другою статті 286 Кодексу адміністративного судочинства України. Закон відводить на звернення рівно 10 днів із моменту ухвалення рішення ТЦК.

Водночас спроби застосувати сюди правила статті 289 КУпАП, де відлік починається з "дня вручення", є помилковими, оскільки така норма діє виключно для штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Які бувають законні причини для скасування штрафу

Уникнути багатотисячних стягнень можна лише тоді, коли існують законні підстави для неявки.

До них відносять хворобу з медичним підтвердженням, перешкоди стихійного характеру, воєнні дії на певній території та смерть близького родича. У цьому переліку вказані батьки, діти, чоловік, дружина, рідні брати й сестри, діди, баби, а також близька рідня з боку подружжя. Проте навіть за таких тяжких обставин людина зобов'язана повідомити військкомат про свою проблему протягом трьох діб від дати у повістці, а потім з'явитися до установи впродовж семи календарних днів.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що військовозобов'язані не зможуть уникати мобілізації регулярними сплатами штрафів. Систематичне ігнорування повісток, неоновлення даних чи відмова від проходження ВЛК тягне за собою кримінальну відповідальність та анулювання броні на підприємстві.

Під час дії воєнного стану перевірити військово-облікові документи мають право на вулиці, блокпостах чи за місцем роботи, однак уповноважені особи повинні спершу пред'явити власні службові посвідчення.