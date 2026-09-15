Хто має право перевіряти військово-облікові документи в Україні

Працівник ТЦК та СП ознайомлює чоловіка з умовами контрактної служби. Фото: Львівській ОТЦК та СП

На час дії воєнного стану в Україні зупинити громадянина для перевірки військового квитка можуть на блокпосту, роботі або вулиці. Проте уповноважені особи зобов'язані спершу показати власні посвідчення. У разі порушень правил обліку чи відсутності документів українцям загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Хто має право перевірити ВОД

Право зупиняти перехожих для контролю документів мають одразу кілька структур. Окрім представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, цим займається Національна поліція під час патрулювань і чергувань на блокпостах.

Також повноваження перевіряти громадян у специфічних зонах, як-от прикордоння чи райони бойових дій, надані військовим патрулям. До їхнього складу входять службовці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Військової служби правопорядку. Дане право надане постановою Кабінету Міністрів України №1456.

Що мають обов'язково зробити органи контролю при перевірці ВОД

Перед тим як просити військовий квиток, представник уповноваженого органу зобов'язаний представитися, пред'явити власне службове посвідчення та чітко назвати підставу для зупинки.

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Тільки після цього громадянин надає свої папери для ознайомлення. Якщо патруль виявляє порушення, на місці складається відповідний протокол, або ж людині повідомляють про необхідність терміново з'явитися до ТЦК та СП.

Хто і які документи має надати при перевірці

Залежно від статусу, пакет необхідних документів відрізняється. Призовникам достатньо показати посвідчення про приписку до призовної дільниці. Військовозобов'язані, які вже зараховані в запас або закінчили службу, пред'являють класичний військовий квиток, а за його відсутності можна дати тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Також підійдуть довідки, що підтверджують отримання законної відстрочки від загальної мобілізації, або папери про повне виключення з військового обліку за станом здоров'я чи іншими обставинами з відповідною відміткою.

Що буде з тими, хто не має при собі документів чи не стоїть на обліку

Якщо під час спілкування виявляється, що людина взагалі не стоїть на обліку або просто забула документи вдома, на неї чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Відтак, якщо громадянин буде намагатися ухилятися від перевірки або категорично відмовиться надати документи, то це автоматично дає право патрульним примусово доставити порушника до військкомату для з'ясування всіх обставин.

Найсуворіше покарання передбачене за надання неправдивої інформації. Тому якщо правоохоронці доведуть факт умисного ухилення від виконання військового обов'язку, то може настати кримінальна відповідальність.

Окрім того, Новини.LIVE писали про те, що в застосунку "Резерв+" військовозобов'язані можуть отримувати одразу кілька сповіщень про необхідність визнати порушення правил обліку та сплатити штраф. В таких випадках ТЦК діють у межах закону, але тільки якщо штрафи виписують не всі разом, а по черзі.

Дістатися може й керівникам компаній. Директорів мають право штрафувати без жодних попередніх або виїзних перевірок з боку ТЦК. Навіть якщо підприємства немає в офіційних планах ревізій, його очільника все одно покарають, якщо він проігнорував вимоги щодо військового обліку працівників і це міститься в реєстрах.