Кто имеет право проверять военно-учетные документы в Украине

Сотрудник ТЦК и СП знакомит мужчину с условиями контрактной службы. Фото: Львовский ОТЦК и СП

На время действия военного положения в Украине гражданина могут остановить для проверки военного билета на блокпосту, на работе или на улице. Однако уполномоченные лица обязаны сначала предъявить свои удостоверения. В случае нарушений правил учета или отсутствия документов украинцам грозит административная и уголовная ответственность.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Кто имеет право проверять ВОД

Право останавливать прохожих для проверки документов имеют сразу несколько структур. Помимо представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, этим занимается Национальная полиция во время патрулирования и дежурств на блокпостах.

Также полномочия проверять граждан в специфических зонах, таких как приграничные территории или районы боевых действий, предоставлены военным патрулям. В их состав входят сотрудники Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Военной службы правопорядка. Данное право предоставлено постановлением Кабинета Министров Украины № 1456.

Что должны обязательно сделать контролирующие органы при проверке военного билета

Прежде чем запрашивать военный билет, представитель уполномоченного органа обязан представиться, предъявить свое служебное удостоверение и четко назвать основание для остановки.

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Только после этого гражданин предоставляет свои документы для ознакомления. Если патруль выявляет нарушение, на месте составляется соответствующий протокол, либо же лицу сообщают о необходимости срочно явиться в ТЦК и СП.

Кто и какие документы должен предоставить при проверке

В зависимости от статуса набор необходимых документов различается. Призывникам достаточно предъявить удостоверение о приписке к призывному участку. Военнообязанные, которые уже зачислены в запас или закончили службу, предъявляют классическую военную книжку, а при её отсутствии можно предъявить временное удостоверение военнообязанного.

Также подойдут справки, подтверждающие получение законной отсрочки от всеобщей мобилизации, или документы о полном исключении из воинского учета по состоянию здоровья или другим обстоятельствам с соответствующей отметкой.

Что будет с теми, у кого нет при себе документов или кто не стоит на учете

Если в ходе беседы выясняется, что человек вообще не стоит на учете или просто забыл документы дома, ему грозит административная ответственность в виде штрафа.

Следовательно, если гражданин будет пытаться уклониться от проверки или категорически откажется предоставить документы, это автоматически дает право патрульным принудительно доставить нарушителя в военкомат для выяснения всех обстоятельств.

Самое строгое наказание предусмотрено за предоставление ложной информации. Поэтому если правоохранители докажут факт умышленного уклонения от исполнения воинской обязанности, то может наступить уголовная ответственность.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, что в приложении "Резерв+" военнообязанные могут получать сразу несколько уведомлений о необходимости признать нарушение правил учета и уплатить штраф. В таких случаях ТЦК действуют в рамках закона, но только если штрафы выписывают не все сразу, а поочередно.

Наказание может грозить и руководителям компаний. Директоров имеют право штрафовать без каких-либо предварительных или выездных проверок со стороны ТЦК. Даже если предприятие не включено в официальные планы ревизий, его руководителя все равно накажут, если он проигнорировал требования по военному учету работников и это зафиксировано в реестрах.