Чи може ТЦК накладати два штрафи одночасно

Гроші та попередження про штраф. Фото: Новини.LIVE

Українці інколи отримують через застосунок "Резерв+" по кілька запитів визнати порушення правил військового обліку. Законність таких дій ТЦК цілком реальна, але є нюанс — штрафні санкції оформлюються поступово, один за одним. Оштрафувати можуть як за особистої присутності, так і абсолютно дистанційно.

Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Чи законно ТЦК дає кілька штрафів підряд

Військовозобов'язані громадяни можуть отримати від територіальних центрів комплектування кілька штрафів поспіль.

До правозахисників звернувся чоловік, який виявив у своєму смартфоні відразу кілька сповіщень із пропозиціями визнати провину від військкомату. Відповідаючи на запит стурбованого громадянина, правники підтвердили, що керівництво ТЦК наділене повноваженнями карати порушників фінансово не один раз, адже відомство не лише контролює процеси мобілізації, а й стежить за дотриманням правил обліку.

Юрист Євген Олександрович пояснив, що законодавство дозволяє притягувати людину до відповідальності за різні випадки порушення вимог. Водночас фахівець звернув увагу на важливу процедурну деталь: "Може бути 2 і більше штрафів, але не одночасно, а поступово, один за другим".

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Водночас штрафувати можуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення. Оштрафувати за вчинення проступку, якому вже більше року не можна.

Новини.LIVE писали, що під час вуличних перевірок представники ТЦК можуть виявити бійців, які пішли в СЗЧ, пробивши їхні дані через поліцейські бази. Проте затримувати таких військових працівники військкоматів повноважень не мають — для цього вони викликають Військову службу правопорядку (ВСП), яка вже безпосередньо оформлює порушників.

Водночас ТЦК можуть приходити з перевірками на підприємства та підіймати документи з військового обліку хоч за всі минулі роки, без обмеження лише за останні 12 місяців. Утім, виписати штрафи керівництву за давні порушення не вийде. В Україні строки притягнення посадовців до адміністративної відповідальності чітко обмежені законом.