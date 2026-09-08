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Главная ТЦК Штрафы в Резерв+: законно ли ТЦК отправляет несколько уведомлений

Штрафы в Резерв+: законно ли ТЦК отправляет несколько уведомлений

Ua ru
8 сентября 2026 08:55
Может ли ТЦК налагать два штрафа одновременно
Деньги и предупреждение о штрафе. Фото: Новини.LIVE

Украинцы иногда получают через приложение "Резерв+" по несколько запросов о признании нарушения правил воинского учета. Законность таких действий ТЦК вполне реальна, но есть нюанс — штрафные санкции оформляются постепенно, один за другим. Оштрафовать могут как при личном присутствии, так и полностью дистанционно.

Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Законно ли ТЦК налагает несколько штрафов подряд

Военнообязанные граждане могут получить от территориальных центров комплектования несколько штрафов подряд.

К правозащитникам обратился мужчина, который обнаружил в своём смартфоне сразу несколько уведомлений с предложениями признать вину от военкомата. Отвечая на запрос обеспокоенного гражданина, юристы подтвердили, что руководство ТЦК наделено полномочиями наказывать нарушителей финансово не один раз, ведь ведомство не только контролирует процессы мобилизации, но и следит за соблюдением правил учета.

Юрист Евгений Александрович пояснил, что законодательство позволяет привлекать человека к ответственности за различные случаи нарушения требований. В то же время специалист обратил внимание на важную процедурную деталь: "Может быть 2 и более штрафов, но не одновременно, а постепенно, один за другим".

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При этом штрафовать могут в течение трёх месяцев со дня выявления правонарушения. Оштрафовать за совершение проступка, которому уже больше года, нельзя.

Новини.LIVE писали, что во время уличных проверок представители ТЦК могут выявить бойцов, ушедших в СЗЧ, проверив их данные по полицейским базам. Однако задерживать таких военных сотрудники военкоматов не уполномочены — для этого они вызывают Военную службу правопорядка (ВСП), которая уже непосредственно оформляет нарушителей.

В то же время ТЦК могут приходить с проверками на предприятия и запрашивать документы по воинскому учету даже за все прошлые годы, без ограничения только за последние 12 месяцев. Впрочем, выписать штрафы руководству за давние нарушения не получится. В Украине сроки привлечения должностных лиц к административной ответственности четко ограничены законом.

штраф военный учет ТЦК и СП юрист Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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