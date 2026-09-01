Затримання за СЗЧ на вулиці: повноваження ТЦК та поліції

Перевірка документів працівниками ТЦК та СП. Фото: кадр з відео

Представники ТЦК під час перевірки документів на вулицях можуть виявити військових, які самовільно залишили частину. Проте затримувати їх військкоми не мають права: цим питанням займається Військова служба правопорядку, якій і передають порушників після перевірки через поліцейські бази даних.

На цьому наголосили представники Вінницького ТЦК у коментарі для "Суспільне", передає Новини.LIVE.

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Чи мають право ТЦК чіпати військових в СЗЧ

Якщо під час вуличного оповіщення ТЦК зупиняє чинного військового, який перебуває у розшуку за СЗЧ, його справою займається поліція та Військова служба правопорядку. У Вінницькому військкоматі пояснили, що після виявлення втікача за статтею 407 його одразу передають компетентним органам.

Під час щоденних вуличних перевірок представники територіальних центрів комплектування нерідко зупиняють військовослужбовців, які втекли зі служби. Однак самі військкоми не мають повноважень затримувати таких порушників.

Зазвичай процедура виявлення починається з планового оповіщення. Якщо під час ідентифікації через базу даних ЄДЗ раптом з'ясовується, що громадянин уже є чинним військовослужбовцем, то після цього інформацію обов'язково проганяють через електронний портал Національної поліції, де фіксуються дані про втікачів.

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У Вінницькому ТЦК наголошують, що самовільне залишення частини класифікується законодавством як кримінальне правопорушення.

"СЗЧ – це в нас є кримінальний злочин, 407-ма стаття, військова частина мала б подати вже відповідні матеріали до правоохоронного органу, в Національної поліції ця інформація в електронному порталі є", — зазначають у відомстві.

Якщо електронні бази підтверджують, що зупинений військовий офіційно перебуває у розшуку за СЗЧ, у справу втручаються правоохоронці. Національна поліція в порядку взаємодії негайно передає інформацію до Військової служби правопорядку.

Саме цей орган, згідно із законом, має відповідну компетенцію для роботи з такою категорією правопорушників. У результаті виявленого на вулиці втікача просто передають представникам ВСП для проведення подальших процесуальних дій.

Новини.LIVE також інформували, що зникнення червоної позначки про статус СЗЧ у додатку "Армія+" не звільняє військового від кримінального переслідування, якщо факт повернення на службу не зафіксовано документально. Юристи наголошують, що відсутність сповіщення в телефоні зазвичай зумовлена технічними помилками або затримкою в синхронізації електронних баз даних.

Військовослужбовці в разі самовільного залишення підрозділу позбавляються щомісячного грошового забезпечення на весь термін відсутності. Нарахування виплат відновлюють лише після повернення до виконання обов'язків.