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Базы данных помогают ТЦК находить военнослужащих в СЗЧ

Ua ru
1 сентября 2026 21:40
Задержание за нарушение общественного порядка на улице: полномочия ТЦК и полиции
Проверка документов сотрудниками ТЦК и СП. Фото: кадр из видео

Представители ТЦК при проверке документов на улицах могут выявить военнослужащих, самовольно покинувших часть. Однако задерживать их военкоматы не имеют права: этим вопросом занимается Военная служба правопорядка, которой и передают нарушителей после проверки по полицейским базам данных.

Об этом заявили представители Винницкого ТЦК в комментарии для "Суспільне", передает Новини.LIVE.

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Имеют ли право ТЦК задерживать военных, находящихся в розыске по СЗЧ

Если во время уличного оповещения ТЦК останавливает действующего военнослужащего, который находится в розыске по СЗЧ, его делом занимаются полиция и Военная служба правопорядка. В Винницком военкомате пояснили, что после выявления дезертира по статье 407 его сразу передают в компетентные органы.

Во время ежедневных уличных проверок представители территориальных центров комплектования нередко останавливают военнослужащих, сбежавших со службы. Однако сами военкоматы не имеют полномочий задерживать таких нарушителей.

Обычно процедура выявления начинается с плановой проверки. Если в ходе идентификации через базу данных ЕГЗ вдруг выясняется, что гражданин уже является действующим военнослужащим, то после этого информацию обязательно проверяют через электронный портал Национальной полиции, где фиксируются данные о дезертирах.

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В Винницком ТЦК подчеркивают, что самовольное оставление части классифицируется законодательством как уголовное правонарушение.

"Самовольное оставление части — это у нас уголовное преступление, статья 407; военная часть должна была бы уже подать соответствующие материалы в правоохранительный орган, в Национальной полиции эта информация есть в электронном портале", — отмечают в ведомстве.

Если электронные базы подтверждают, что задержанный военнослужащий официально находится в розыске за самовольное оставление части, в дело вмешиваются правоохранители. Национальная полиция в порядке взаимодействия немедленно передает информацию в Военную службу правопорядка.

Именно этот орган, согласно закону, обладает соответствующей компетенцией для работы с такой категорией правонарушителей. В результате обнаруженного на улице беглеца просто передают представителям ВСП для проведения дальнейших процессуальных действий.

Новини.LIVE также сообщали, что исчезновение красной отметки о статусе «СЗЧ» в приложении "Армия+" не освобождает военнослужащего от уголовного преследования, если факт возвращения на службу не зафиксирован документально. Юристы отмечают, что отсутствие уведомления в телефоне обычно обусловлено техническими ошибками или задержкой в синхронизации электронных баз данных.

Военнослужащие в случае самовольного оставления подразделения лишаются ежемесячного денежного довольствия на весь срок отсутствия. Начисление выплат возобновляется только после возвращения к исполнению обязанностей.

военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные СОЧ
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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