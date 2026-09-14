Чи можна безкінечно платити штрафи за неявку до ТЦК: пояснення

Застосунок Резерв+. Фото: колаж Новини.LIVE

Військовозобов'язані не зможуть нескінченно ігнорувати ТЦК, просто сплачуючи адміністративні штрафи. Систематичне ухилення від оновлення даних та проходження ВЛК зрештою призводить до кримінальної відповідальності та навіть ризику втратити бронювання на підприємстві, якщо таке є.

На цьому наголосив юрист Владислав Дерій, відповідаючи на запитання громадянина, передає Новини.LIVE.

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Постійно платити штрафи від ТЦК і не приходити не вийде

В Україні з 2025 року скасовано статус "обмежено придатний", що змушує військовозобов'язаних проходити повторну медичну комісію. Згідно із Законом № 3621-IX, який набув чинності 4 травня 2024 року, зробити це було необхідно до 5 червня 2025 року.

Тож навіть якщо у військовозобов'язаного є офіційне бронювання на роботі чи відстрочка, але він так і не перепройшов медкомісію, то це не рятує від направлення на ВЛК.

Деякі громадяни сподіваються уникнути візиту до територіальних центрів комплектування, обравши тактику безкінечної сплати штрафів за неявку. Проте юристи наголошують, що така схема не працює в довгостроковій перспективі і тягне за собою серйозні юридичні наслідки.

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Наслідком ігнорування такого виклику стає звернення начальника ТЦК до Національної поліції з вимогою здійснити адміністративне затримання та примусово доставити порушника до військкомату, тобто це розшук.

Зняти такий розшук дійсно можна через застосунок "Резерв+", просто сплативши штраф у розмірі 8500 гривень.

Однак безкінечно відкуповуватися грошима не вийде. Систематичне ігнорування викликів веде до кримінальної відповідальності. Хоча за статтею 336 Кримінального кодексу України судять переважно тих, хто вже пройшов ВЛК і не з'явився за бойовою повісткою, існує стаття 337 щодо ухилення від військового обліку. Якщо після отримання офіційного попередження від ТЦК громадянин знову проігнорує виклик, йому загрожує кримінальна справа.

Новини.LIVE повідомляли, що підприємства мають чіткі терміни військового обліку, тому сповіщати військкомати про прийняття на роботу або звільнення співробітників необхідно впродовж семи днів, а оновлені персональні дані передавати щомісяця. Важливо, що такі повідомлення надсилаються безпосередньо до ТЦК за місцем військового обліку кожного конкретного працівника, а не за адресою реєстрації фірми.

Тим часом студенти, у яких після завершення відстрочки у червні в документах масово з'явився статус "резервіста", мають законні підстави для його оскарження та повернення категорії "військовозобов'язаний". Одноосібні рішення ТЦК щодо зміни статусу обліку є неправомірними й можуть бути скасовані в адміністративному чи судовому порядку.