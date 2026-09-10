Терміни інформування ТЦК про прийом на роботу та звільнення

Звітування підприємства про працівників. Фото: колаж Новини.LIVE

Підприємства зобов'язані сповіщати військкомати про працевлаштування чи звільнення працівників протягом семи днів, а оновлені персональні дані передавати щомісяця. Звітувати слід виключно до тих ТЦК, де конкретна людина перебуває на обліку, а не за місцем реєстрації самої компанії. Якщо проігнорувати ці вимоги чи виконати їх некоректно, то можна отримати суттєві штрафи.

На цьому наголосила експертка з бухгалтерського обліку Аліна Лакіс, передає Новини.LIVE.

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Які документи в ТЦК має надсилати роботодавець

У 2026 році компанії продовжують вести військовий облік згідно з вимогами урядової постанови №1487 від 30 грудня 2022 року. Головним правилом для кадрових служб залишається адресність листування з центрами комплектування

Роботодавець зобов'язаний надсилати витяги для зовнішнього звіряння та повідомлення за додатком 4 але виключно до того ТЦК, де його працівник офіційно перебуває на обліку.

Щоб дізнатися точно про правильну установу, слід подивитися в актуальні військово-облікові документи фахівця або з внутрішніх списків персонального обліку компанії. Дублювати чи направляти цю звітність до військкомату за юридичною адресою самого підприємства не потрібно.

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Коли звітувати до ТЦК про звільнення чи прийняття на роботу нового працівника

Законодавство встановлює для бізнесу жорсткі часові рамки щодо інформування ТЦК, які залежать від типу події. Якщо компанія наймає або звільняє резервіста, призовника чи військовозобов'язаного, на відправку повідомлення відводиться рівно сім днів із дати підписання відповідного кадрового наказу.

Інший графік діє для оновлення поточної інформації. Якщо підлеглий змінив адресу проживання, прізвище або реквізити паспорта, відповідальні особи підприємства мають внести ці правки до внутрішніх списків за п'ять днів.

Надалі всі зібрані оновлення передаються до військкоматів єдиним пакетом до 5 числа наступного місяця.

Зараз держава поступово переводить цю комунікацію у цифровий формат через портал "Дія", де триває розробка повноцінного кабінету персонального обліку, який має повністю замінити паперову тяганину. Подавати електронні документи можна вже й зараз, однак поки дана функція недопрацьована, то краще вести класичне поштове листування — воно є законним і прийнятним способом комунікації з ТЦК.

У разі відправки документів в ТЦК варто ретельно фіксувати кожен крок.

"Найкращим способом це надсилання документів Укрпоштою рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Обов'язково зберігаємо корінці відправлень! Це основний доказ, що відповідальний за військовий облік виконав свій обов'язок вчасно, навіть якщо лист загубиться або прийде із великим запізненням до ТЦК", — зазначають експерти.

Новини.LIVE інформували, що дистанційна робота не звільняє персонал від повісток, а компанії не можуть відмовитися від прямої участі у процесі їх вручення. За 72 години адміністрація зобов'язана затвердити офіційне розпорядження, вислати його разом із бланком повістки адресату цінним поштовим листом і передати підтвердні папери до центру комплектування.

Окрім обліку людей, суди остаточно розширили відповідальність юридичних осіб за звіти до ТЦК щодо транспорту. За новими роз'ясненнями суддів, закрити очі на подачу даних по автопарку більше не вийде, навіть коли в компанії немає жодної машини або вона працює суто на орендованому транспорті. Підприємствам доведеться формувати та здавати регулярні звіти.