Сроки уведомления ТЦК о приеме на работу и увольнении

Отчет предприятия о работниках. Фото: коллаж Новини.LIVE

Предприятия обязаны уведомлять военкоматы о приеме на работу или увольнении сотрудников в течение семи дней, а обновленные персональные данные — передавать ежемесячно. Отчетность следует подавать исключительно в те ТЦК, где конкретный человек состоит на учете, а не по месту регистрации самой компании. Если проигнорировать эти требования или выполнить их некорректно, то можно получить существенные штрафы.

Об этом подчеркнула эксперт по бухгалтерскому учету Алина Лакис, передает Новини.LIVE.

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Какие документы работодатель должен направлять в ТЦК

В 2026 году компании продолжают вести военный учет в соответствии с требованиями правительственного постановления № 1487 от 30 декабря 2022 года. Главным правилом для кадровых служб остается адресность переписки с центрами комплектования

Работодатель обязан направлять выписки для внешней сверки и уведомления по приложению 4, но исключительно в тот ТЦК, где его работник официально состоит на учете.

Чтобы точно узнать правильное учреждение, следует заглянуть в актуальные военно-учетные документы специалиста или во внутренние списки персонального учета компании. Дублировать или направлять эту отчетность в военкомат по юридическому адресу самого предприятия не требуется.

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Законодательство устанавливает для бизнеса жесткие временные рамки по информированию ТЦК, которые зависят от типа события. Если компания нанимает или увольняет резервиста, призывника или военнообязанного, на отправку уведомления отводится ровно семь дней со дня подписания соответствующего кадрового приказа.

Другой график действует для обновления текущей информации. Если подчиненный изменил адрес проживания, фамилию или реквизиты паспорта, ответственные лица предприятия должны внести эти изменения во внутренние списки в течение пяти дней.

В дальнейшем все собранные обновления передаются в военкоматы единым пакетом до 5 числа следующего месяца.

Сейчас государство постепенно переводит эту коммуникацию в цифровой формат через портал "Дія", где ведется разработка полноценного кабинета персонального учета, который должен полностью заменить бумажную волокиту. Подавать электронные документы можно уже сейчас, однако пока данная функция недоработана, поэтому лучше вести классическую почтовую переписку — она является законным и приемлемым способом общения с ТЦК.

При отправке документов в ТЦК следует тщательно фиксировать каждый шаг.

"Лучший способ — отправка документов через "Укрпочту" заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Обязательно сохраняйте корешки отправлений! Это основное доказательство того, что лицо, ответственное за воинский учет, выполнило свою обязанность своевременно, даже если письмо потеряется или придет с большим опозданием в ТЦК", — отмечают эксперты.

Новини.LIVE сообщали, что удаленная работа не освобождает персонал от повесток, а компании не могут отказаться от непосредственного участия в процессе их вручения. В течение 72 часов администрация обязана утвердить официальное распоряжение, отправить его вместе с бланком повестки адресату ценным почтовым письмом и передать подтверждающие документы в центр комплектования.

Помимо учета персонала, суды окончательно расширили ответственность юридических лиц за отчеты в ТЦК в отношении транспорта. Согласно новым разъяснениям судей, закрыть глаза на подачу данных по автопарку больше не получится, даже если у компании нет ни одной машины или она работает исключительно на арендованном транспорте. Предприятиям придется формировать и сдавать регулярные отчеты.