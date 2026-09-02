Чи потрібно подавати звіт до ТЦК про орендований транспорт

Ведення військовогот обліку. Фото: колаж Новини.LIVE

В Україні триває війна, а разом з нею й воєнний стан та законні суворі вимоги до громадян щодо військового обліку. Підприємства зобов'язані подавати до ТЦК звіти про транспорт, навіть якщо використовують лише орендовані авто або взагалі не мають техніки. Таку норму закріпило квітневе судове рішення 2026 року, зобов'язавши компанії надсилати до військкоматів відомості з нульовими показниками.

На це вказала експерт з трудового права та кадрового обліку Яна Ярошенко, передає Новини.LIVE.

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Підприємства мусять звітувати ТЦК про наявні авто навіть без автопарку

Навіть якщо компанія користується лише орендованими авто або взагалі не має транспорту, вона мусить передавати відповідні відомості до територіальних центрів комплектування. Обов'язок заповнювати звіти з нульовими показниками для всіх без винятку підприємств, установ та організацій підтвердив суд у рішенні від 15 квітня 2026 року (справа №158/728/26). Судді наголосили, що відсутність водіїв чи власної техніки, як і форма власності, не звільняють керівників від обов'язкової подачі документів у встановлені терміни.

Яна Ярошенко звертає увагу, що судовий прецедент іде врозріз із роз'ясненнями Міністерства оборони від 24 травня 2016 року. У листі № 322/2/2836 відомство вказувало, що звітувати треба лише за ті машини, які перебувають на балансі компанії. Немає прямої вимоги здавати порожні бланки і в урядовій постанові №1921 від 28 грудня 2000 року. Її 15-й пункт просто зобов'язує керівників двічі на рік, а саме до 20 червня та до 20 грудня, подавати до ТЦК заповнений Додаток 1. Там вказується інформація про технічний стан наявного транспорту та закріплених за ним працівників.

Загалом залучення транспорту регулює стаття 6 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" №3543-XII від 21 жовтня 1993 року. Документ вказує, що "військово-транспортний обов'язок установлюється з метою задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами (у тому числі водними) і технікою".

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Ця норма охоплює максимально широкий перелік суб'єктів: звичайних громадян-автовласників, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, залізниці, аеропорти, порти, пристані, нафтобази, підприємства, установи, організації, а також автозаправні станції дорожнього господарства.

Оскільки позиції військкоматів на місцях можуть відрізнятися через правові колізії, фахівці радять компаніям без автопарку самостійно звертатися до своїх ТЦК і з'ясовувати, чи потрібна їм нульова звітність.

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